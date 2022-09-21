ميزات شاشة "سامسونغ سمارت"

ماهي شركة سامسونغ؟

تعد شركة "سامسونغ" تكتلا كوريا جنوبيا متعدد الجنسيات يقع مركزها الرئيسي في "سامسونغ تاون Samsung town" في العاصمة الكورية الجنوبية سيول وتحديدا في سيوكو-جو. وتتبع عدة شركات هذا التكتل الضخم والشهير، وتملك جميع الشركات التابعة العلامة التجارية لشركة "سامسونغ".

تأسس تكتل "سامسونغ" في العام 1938 وبدأ المشروع كشركة تجارية أنشأها "إي بيونغ تشول" كشركة متعددة الخدمات حيث شملت مجالات عمل الشركة التجارة والأغذية والتأمين والنسج والأوراق المالية، وفي أواخر فترة الستينيات اتسعت أفق الشركة وبدأت بتصنيع الإلكترونيات بالإضافة لبناء البواخر والسفن في السبعينيات.

جرى تقسيم شركة "سامسونغ" بعد وفاة صاحبها إلى خمس مجموعات تجارية إحداها كانت مجموعة "سامسونغ" التي اتجهت لتطوير صناعاتها الإلكترونية ونشاطاتها العلمية إلى أن حولت دخلها الرئيسي لأجهزة الهواتف النقالة وأشباه الموصلات ووصلت إلى المرتبة الثامنة بين العلامات التجارية من حيث القيمة عالميا.

شركة سامسونغ للإلكترونيات

تكتب باللغة الإنجليزية (Samsung Electronics). صنفت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات كأكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات عالميا وهي جزء من مجموعات "سامسونغ" ومقرها الأساسي المدينة الكورية الجنوبية سوون وقد جرى تأسيسها في شهر كانون الثاني/يناير من عام 1969.

بدأت علامات النجاح للشركة تظهر عندما استطاعت أن تتفوق على الشركة العالمية المنافسة لها "سوني" للمرة الأولى عندما جرى تقييمها على أنها الشركة رقم واحد في العالم في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، وحدث ذلك في العام 2005.

وفي العام 2007 وبعد أن كانت شركة "موتورولا" الأميركية أكبر وأشهر شركة لصناعة الهواتف المحمولة، استطاعت "سامسونغ" التقدم وتخطيها لتصبح "موتورولا" الشركة رقم اثنين وتحتل "سامسونغ" المرتبة الأولى، حيث تجاوزت الأرباح السنوية لمبيعات "سامسونغ" للإلكترونيات في نهاية ذلك العام حاجز المئة مليار دولار، وكانت تلك الأرقام الخيالية هي نقطة التحول التي جعلت "سامسونغ" تنافس باقي الشركات كواحدة من أضخم ثلاث شركات متخصصة بصناعة الإلكترونيات.

منتجات شركة سامسونغ للإلكترونيات

شاشات (LCD وLED)

التلفزيونات

الهواتف المحمولة

أشباه الموصلات

محركات الحالة الثابتة

محركات الأقراص الصلبة

الطابعات

مكبرات الصوت

الكاميرات

خطوات سامسونغ للوصول إلى شاشاتها الذكية

شاشات LCD و LED

كانت "سامسونغ" للإلكترونيات هي الشركة الأكبر في تصنيع شاشات من نوع (OLED) حول العالم حيث أن شاشات (OLED) تتصف بكونها رقيقة الفيلم ويوجد داخلها مركبات عضوية وهي تعتبر مواد كهربائية ناقلة، وكان ذلك في العام 2004. واستمرت نجاحات "سامسونغ" للإلكترونيات إلى أن استطاعت امتلاك نسبة 98% من سوق (AMOLED) العالمي.

أيضا ما جعل اسمها مميزا جدا في سوق (AMOLED) هو نيلها لأكبر عدد من براءات اختراع لتقنيات (AMOLED). وبعد أن أطلقت "سامسونغ" الهاتف الذكي "سامسونغ ويف إس 5800" عام 2010، وإصدارها للهاتف الذكي "سامسونغ i9000 غالاكسي إس" في العام التالي، أعلنت الشركة عن "شاشات سوبر AMOLED" التي تتميز عن شاشات (AMOLED) العادية بكونها نسخة مطورة بشاشات أرق وأقل استهلاكا للطاقة بالإضافة لكون صورها أكثر وضوحا. واستمرت نجاحات "سامسونغ" في هذا المجال إلى أن أعلنت (Samsung display) تركها للأعمال المتعلقة بشاشات الكريستال السائل.

التلفزيونات الثلاثية الأبعاد

تمكنت "سامسونغ" من المحافظة على الحصة الأكبر في السوق لمدة أربعة أعوام متتالية بفضل بيعها لملايين الشاشات التلفزيونية المسطحة من إنتاجها. وفي العام 2010 ابتكرت "سامسونغ" شاشة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية بتقنية (LED) حيث عرض المنتج في معرض (CES 2010) الدولي في لاس فيغاس الأميركية.

استطاعت "سامسونغ" تحقيق لقب الشركة الصناعية الأولى التي تمتلك المجموعة الكاملة من العروض الثلاثية الأبعاد، حيث قامت بتصنيع شاشات التلفزيون ومشغل "بلو راي" ثلاثي الأبعاد، بالإضافة لنظارات ومحتوى ثلاثي الأبعاد أيضا.

شاشة سامسونغ سمارت Samsung Smart TV

بدأت شاشة "سامسونغ سمارت Samsung Smart TV" في العام 2007 كفكرة أولية لتلفزيون الإنترنت الذي يستطيع تلقي معلومات من الإنترنت ومشاهدة البرامج في ذات الوقت، ثم جرى تطويره إلى (Smart LED TV) الذي أعيدت تسميته إلى (Samsung Smart TV).

أطلقت بعدها "سامسونغ" العديد من التقنيات والخدمات المتطورة وأحدثها هي الشاشات الذكية التي تعمل بنظام "لينكس" وبواسطة نظام تشغيل "تايزن" مفتوح المصدر بالإضافة لتقديمها تطبيق (apple TV) ودعمها لـ (Airplay2) للشاشات الذكية في عامي 2018 و2019.

ميزات شاشة سامسونغ سمارت Samsung Smart TV

من أهم ميزات شاشة "سامسونغ سمارت" أنه بالإمكان الاتصال بخدمة الإنترنت عن طريق شبكة (WIFI) وبالتالي يستطيع المستخدم ربط شاشة "سامسونغ" بالهاتف الذكي والمشاهدة كأنه يشاهد على شاشة الهاتف.

توجد العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن إضافتها لشاشة "سامسونغ سمارت" مثل (NETFLIX) و (You Tube) وألعاب الفيديو والكثير من التطبيقات المثيرة والممتعة الأخرى.

ما يجعل شاشة "سامسونغ سمارت" مميزة عن غيرها من الشاشات هو أن إصداراتها الحديثة تعمل جميعها بنظام "أندرويد" وهذا ما يسهل استخدامها من قبل الجميع ويجعلها أقل تعقيدا وصعوبة.

يستطيع المستخدم بواسطة خدمات بلوتوث أو (WIFI) أن يوصل شاشة "سامسونغ سمارت" بأي جهاز لابتوب أو أجهزة الهواتف الذكية لعرض كل البرامج أو الأفلام التي يريدها.

أهم ما يميز شاشة "سامسونغ سمارت" هو إمكانية التحكم بالمحتوى المعروض على الشاشة، حيث يستطيع المستخدم حجب ومنع أي قناة ذات محتوى غير مرغوب به.

أكثر ما يميز شاشة "سامسونغ سمارت" هو السرعة والسلاسة التي تعمل بها خواص وتطبيقات الشاشة.

تمتلك شاشة "سامسونغ سمارت" تطبيقات وألعاب خاصة بالأطفال وهي مفيدة في تطوير قدرات الطفل وتنمية مهاراته.

عيوب شاشة سامسونغ سمارت Samsung Smart TV