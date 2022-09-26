كل ما تحتاج لمعرفته عن برنامج "سكايب"

إن تطبيق "سكايب" تطبيق عالمي وهو خدمة تطبيق تطورت حديثا لتوفير خدمة محادثة الفيديو المريحة والحية، ويمكن أن يوفر لنا التطبيق العمل والأنشطة المختلفة.

تطبيق "سكايب" من التطبيقات الإلكترونية التي انتشر استخدامها على الحاسوب الشخصي وكذلك عبر الهاتف المحمول لكن نسبته أقل مقارنة بالحاسوب، ومؤخرا جرى إصدار ميزة جديدة تمكنك من إنقاذ حياة البشر الذين يستخدمون هذا التطبيق حول العالم، فإذا كنت مهتما بمعرفة هذه الميزة وغيرها تابع هذه المقالة.

هل السكايب مجاني؟

نعم هذا التطبيق مجاني، ويمكن تنزيله من أي متجر للتطبيقات الإلكترونية بدون مقابل مادي كما يتميز بسهولة استخدامه، لكن في حالة جرى دفع القليل من المال فإن ذلك يتيح لك ميزات لا تتوفر عند استخدام التطبيق المجاني مثل إرسال الرسائل والاتصال بالهواتف.

مميزات تطبيق "سكايب"

تطبيق "سكايب" ينقذ حياة ملايين من الناس

كشفت الشركة التي تملك تطبيق "سكايب" عن إصدار تحديث مهم لمستخدمي الإصدار الجديد لسطح المكتب، والذي أصبح بإمكانهم استخدامه عندما يتعرضون إلى حالات طارئة ذلك عن طريق جهاز الحاسوب الخاص بهم.

الإصدار الحديث لسطح المكتب من تطبيق "سكايب" يعتمد على نظام تشغيل "ويندوز"، حيث يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية الاتصال بطوارئ المدينة وذلك عن طريق استخدام الرمز الخاص بالطوارئ 911 عن طريق أجهزة الحاسوب الخاصة بهم مباشرة، تمتاز هذه الخاصية بأنها تمنح المستخدمين القدرة على تحديد مكان المتصل وإرسال طاقم الإنقاذ إليه، وذلك ساهم في إنقاذ عدد كبير من الناس.

وفقا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي تطبيق "سكايب" في عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية سوف يتمكنون من الاتصال بالطوارئ عبر الرقم 911 من خلال حواسيبهم وكذلك يمكنهم مشاركة معلومات عن الحالة التي يعانون منها كما يسمح التطبيق بإرسال رسائل صوتية لمدة تصل إلى أربع دقائق عبر الحاسوب.

يقدم تطبيق "سكايب" خدمة الاتصال بخدمات الطوارئ من سطح المكتب للحاسوب في كل من الدانمارك وأستراليا وفنلندا والولايات المتحدة الأميركية.

مميزات تقنية لتطبيق "سكايب"

بالإضافة إلى ميزته في دعم مكالمات الطوارئ الموجودة على سطح المكتب كجزء من التحديث الذي وصل إلى تطبيق "سكايب" ضمن الإصدار 8.80، هناك العديد من الميزات الأخرى منها ما يلي:

زيادة الحد الزمني للرسائل الصوتية من دقيقتين إلى أربع دقائق.

القدرة على الحصول على رد فعل مخصص للهاتف المحمول.

التبديل إلى الوضع الليلي أو الوضع الفاتح يختلف أثناء إجراء المكالمة.

من الممكن تكبير الشاشة.

المزيد من تحسينات النظام الأساسي وتصليحات الأخطاء.

يساعد تطبيق "سكايب" على العمل في المنزل والدردشة مع الآخرين باستخدام الفيديو، كما يتميز بوضوح الصوت، حيث يمكن إرسال الملفات بسهولة فهو يوفر إرسال ملفات الصور أو المقاطع وبأي حجم كان.

يمكن استخدام التطبيق على الهاتف المحمول أو على الحاسوب أو التابليت أو الآيباد، وكذلك يمكنك التطبيق من إجراء مكالمة دولية مع أصدقائك أو عائلتك بدون الحاجة إلى البحث عنهم فهو تطبيق ذكي يقترح عليك الأصدقاء المعروفين.

هذا التطبيق غير مأجور فهو مجاني للتنزيل وسهل الاستخدام وغير معقد كغيره، ومن ميزاته الأكثر شيوعا أنه ذو تكلفة قليلة جدا لإجراء المكالمات.

هذا التطبيق متوفر لنظام التشغيل (Android و Ios) أي لأجهزة الأندرويد والآيفون، كذلك يمكنك استخدام "سكايب" عبر الويب والوصول إلى نفس مميزات التطبيق.

خدمات يقدمها تطبيق "سكايب"

يقدم تطبيق "سكايب" مترجما خاصا به إذ يمكن المستخدم من ترجمة أي كلام أثناء الدردشة مع أي شخص يتحدث غير لغتك، لأن تطبيق "سكايب" يمكن أن يترجم كل جزء من جوانب المحادثة وذلك بشكل فوري.

كذلك يسمح للمشتركين أثناء الاتصال بإظهار ما يوجد على سطح المكتب الخاص بحاسوبك عن طريق خاصية مشاركة الشاشة.

كذلك يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالسمع أو الأشخاص الذين تحيط بهم ضوضاء، فبدلا من سماع ما يقوله الآخرون يمكن عرض الكلام ككتابة نصية أسفل الشاشة وهذا من خلال خاصية تدعى ترجمات مباشرة.

كذلك يتيح لك التطبيق مشاركة أي جهة اتصال، حيث تستطيع إرسال أي رقم خاص بالـ"سكايب" إلى أي شخص كان، كما يدعم هذا التطبيق المكالمات المرئية والمكالمات الجماعية ومشاركة الشاشة بين 40 شخص وتكون التجربة الأولى مجانية.

مساوئ تطبيق "سكايب"

أفضل التطبيقات في العالم تمتلك مزايا وعيوب وكذلك تطبيق "سكايب" له عيوبا سوف نتعرف عليها فيما يلي:

لا يمكن استخدام تطبيق "سكايب" للطوارئ من قبل الجميع

العيب الأول في تطبيق "سكايب" أننا لا يمكن أن نستخدمه لمكالمات الطوارئ، إن مكالمة الطوارئ مهمة جدا في التطبيق، حيث يعد هذا العيب مثبط عام للمستخدمين لأن المستخدم يريد تطبيقا يقدم له المساعدة في الحالات الطارئة وهو أمر مهم جدا، فنأمل أن يتم حل هذه المشكلة في تطبيق "سكايب" وتوسيع الرقعة الجغرافية لهذه الخدمة التي لا تتجاوز حاليا من حيث عدد الدول عدد أصابع اليد الواحدة.

البيانات المهدورة

لا بد من تسليط الضوء على هذه المشكلة فإذا كنت تستخدم بطاقة مدفوعة لتشغيل هذا التطبيق سوف تنفذ البيانات الخاصة بالبطاقة بسرعة، لذلك عند استخدام هذا التطبيق يجب ضبط إدارة حزمة البيانات جيدا، وعندها لا نحتاج إلى القلق من نفاذ بيانات البطاقة.

إذا تمعنا بالنظر لهذه المشكلة فيمكننا استعمال خطة البيانات على تطبيقات أكثر فائدة من "السكايب" لإجراء المحادثة. والحل البديل هو استخدام برنامج "السكايب" حصرا عند تشغيل الإنترنت على الهاتف أو الحاسوب عن طريق شبكات "الواي فاي".

لا يوجد تشفير للبيانات

يعد هذا العيب الثالث للتطبيق فهو لا يوفر أي تشفير لأمن البيانات الخاصة بالتطبيق، لذلك يجب الحذر جدا أثناء استخدام تطبيق "السكايب" للأنشطة اليومية، مقارنةً بـ"الفايبر" و"الواتس آب" اللذين يطبقان نظام أمن شامل يساعد على تأمين بيانات المستخدم، وتعتبر هذه النقطة أمرا يثير الجدل في "سكايب".

يعتبر تشفير البيانات في تطبيقات المحادثة والتواصل الحل البديهي من قبل مطوري البرامج والتطبيقات للحفاظ على سرية معلومات المستخدمين ولذلك يجب على "سكايب" أن يوفر ذلك في تطبيقه حتى يعطي المستخدمين الشعور بالراحة والأمان.