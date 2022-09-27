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"آبل" ستنتج "آيفون 14" في الهند

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 09:59

"آبل" ستنتج "آيفون 14" في الهند
(Gettyimages)
عرب ٤٨

ستنتج شركة آبل هاتف آيفون 14 الجديد في الهند، وفق ما أعلنت المجموعة الأميركية، الإثنين، في إطار سعيها إلى تنويع إنتاجها ووقف الاعتماد على الصين.

وقالت آبل في بيان مقتضب "نحن متحمسّون لتصنيع هواتف آيفون 14 في الهند".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق شركة آبل النسخة الجديدة من هواتفها الذكية. وقال سانيام شوراسيا المحلل في شركة "كاناليس" للتكنولوجيا، إن المجموعة الأميركية ستبدأ إنتاج هواتف آيفون 14 في الهند في وقت أقرب بكثير مما كان الأمر عليه في النماذج السابقة.

حاليا، يقع مقر خط إنتاج هواتف آيفون بشكل رئيسي في الصين، لكن سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها البلاد لمكافحة الجائحة والتوترات مع الولايات المتحدة أعاقتا الإنتاج، وفق محللين.

وتصنّع الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا طرازات آيفون الأقدم في الهند عبر منتجين تايوانيين مثل فوكسكون التي لديها مصنع في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وأوضح شوراسيا لوكالة "فرانس برس" أنه "خلال العامين الماضيين، سرّعت آبل في تنويع سلسلة إنتاجها (بالاعتماد على) الهند".

وأضاف أن نحو 7,5 ملايين جهاز آيفون، 3% تقريبا من الإنتاج الإجمالي لآبل، صنعت في الهند العام الماضي.

ومن شأن قرار آبل دعم إستراتيجية "صنع في الهند" لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي شجّعت الشركات الأجنبية على تصنيع السلع في بلاده.

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#"آبل"
#تصنيع آيفون 14

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