قد يكون من الصعب، مؤخرا، تقفي آخر إصدارات "سامسونغ" من الهواتف الذكية نظرا للعدد الضخم من هذه الأجهزة الذي تنتجه شركة "سامسونغ" العالمية. هناك العشرات من هواتف "سامسونغ" الذكية على سلاسل متنوعة ترضي جميع الأذواق والميزانيات وهذه المقالة ستعرفكم على أحدث وأفضل هواتف "سامسونغ" لهذا العام.

Galaxy Z Fold

أطلقت شركة "سامسونغ" هاتفها الذكي (Galaxy Z Fold 4) في شهر آب/أغسطس 2022 وهو مرشح لأن يكون أفضل هواتف "سامسونغ" لهذا العام. بدأت الطلبات المسبقة على هذا الجهاز في العاشر من آب/أغسطس بينما كان موعد إطلاقه بشكل رسمي في السادس والعشرين من نفس الشهر.

شهد هذا الجهاز تحسينات كبيرة من حيث المواصفات حيث يبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.2 إنش وهي (HD+) ولها نسبة منظور أوسع. بالإضافة إلى ذلك هناك الشاشة الداخلية القابلة للطي بحجم 7.6 إنش بجودة (QXGA+) ولها حواف أرق من كل الجهات لتقدم للمستخدم تجربة فريدة. هناك أيضا كاميرا داخلية لا يمكن رؤيتها بسهولة على عكس الطرازات السابقة من الهواتف القابلة للطي من "سامسونغ". تتصف كلتا الشاشتان الداخلية والخارجية بمعدل تحديث قابل للتعديل يبلغ (120Hz) والسطح الداخلي يقبل العمل بقلم "سامسونغ" الذكي.

جهزت "سامسونغ" هاتف (Galaxy Z Fold 4) بشريحة (Qualcomm 4nm snapdragon 8+ Gen 1). ويمكن تجهيزه بذاكرة (RAM) تبلغ (GB12) وتخزين داخلي (1TB). احتفظت "سامسونغ" بنفس البطارية التي كان إصدارها السابق مجهزا بها وهي mAh 4.400. هذا الجهاز مجهز بـ(IPX8) للحماية ضد الماء وبغطاء (Gorilla Glass Victus) ليكون عمليا أكثر ولا يتأثر بالصدمات.

بالنسبة للكاميرا المجهز بها هذا الجهاز فهي 50 ميغابيكسل بحساس واسع واتساع يبلغ 12 ميغابيكسل الترا وايد، وحساس للصور التلقائية يبلغ 10 ميغابيكسل بعدسة (3x) و تقريب (30x). كما أن السطح الخارجي للجهاز مجهز بكاميرا سيلفي 10 ميغابيكسل أما (UDC) فهي مجهزة بكاميرا 4 ميغابيكسل. يمكنك شراء هذا الجهاز بألوان الأسود الطيفي أو الأخضر الرمادي أو البيج كما أن هناك إصدارات خاصة بشركة "سامسونغ" باللون النبيذي.

Galaxy Z Flip

جرى إصدار (Galaxy Flip 4) مع آمال كبيرة أنه سيأخذ مكانة الهاتف السابق من هذه السلسلة (Galaxy Flip 3) وقد حقق بالفعل هذا الهدف. أعلنت شركة "سامسونغ" عن هذا الجهاز في 10 آب/أغسطس 2022 مع موعد إطلاق رسمي جرى تحديده بـ26 من نفس الشهر وقد كان من الجميل أن الشركة لم ترفع سعر هاتفها المرتقب هذا فوق حد 999 دولار أميركي.

يمكن القول إن التعديلات على تصميم هاتف "سامسونغ" السابق كانت بسيطة واقتصرت على حواف مسطحة أكثر ولمعة خفيفة على الإطار. الهاتف مجهز بـ(Gorilla Glass Victus+) على الأسطح الزجاجية منه بهدف الحصول على عملية أكبر من الجهاز. الشاشة الخارجية يبلغ حجمها 1.9 إنش وهي أكثر فعالية مما يمكن المستخدم من إرسال الرسائل بشكل سريع وأخذ الصور الشخصية و التحكم بآلات المنزل الذكية مثل الثلاجة والتكييف وغير ذلك الكثير من المميزات.

بالنسبة لشاشة (FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex) التي يبلغ حجمها 6.7 إنش فهي مجهزة بمعدل تحديث قابل للتعديل (Hz120) وهي أكثر سطوعا من شاشة الهاتف السابق في نفس السلسلة. كما أن "سامسونغ" قد احتفظت بميزة مقاومة الماء (IPX8) التي كانت موجودة في هاتفها السابق لأنها أثبتت جودتها.

وقد اختارت شركة "سامسونغ" تزويد هذا الجهاز بشريحة (Flagship Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1) ويأتي مع ذاكرة رام (8GB) وقدرة تخزينية قد تصل إلى (512GB). جرى رفع قدرة بطارية هذه النسخة (3700 mAh) بما يعادل 12% عن بطارية الجهاز السابق ويدعم الشحن فائق السرعة (25W.) يشتمل تجهيز الكاميرا على حساس واسع بقيمة 12 ميغابيكسل وحساس ألترا وايد 12 ميغابيكسل أيضا و هناك حساس 10 ميغابيكسل مخصص لصور السيلفي.

يبلغ سعر جهاز (Galaxy Z Flip 4) ما يعادل 999 دولارا أميركيا كما ذكرنا سابقا وهو متوفر بألوان متعددة هي بنفسجي بورا والرصاصي (الجرافيت) والذهبي الزهري والأزرق. أما بالنسبة إلى إصدار شركة "سامسونغ" الخاص (Galaxy Z 4 Bespoke Edition) فهو متوفر في 28 دولة وبـ75 خيار من الألوان.

Galaxy S

أعلنت "سامسونغ" عن سلسلة (2022 Flagship) الجديدة، وآخر إصداراتها في سلسلة (Galaxy S) هي (Galaxy S22 و Galaxy S22+ و Galaxy S22 Ultra). جرى تجهيز هذه الإصدارات جميعا بـ(Exynos 2200) وشريحة (Snapdragon 8 Gen1) مع اختلاف بالتوافر وفقا للمنطقة الجغرافية للبيع كما أن كل هذه الإصدارات تختلف من حيث إعدادات ذاكرة (RAM) في هذه الأجهزة.

أبقت الشركة على تصميم (Galaxy S22 و Galaxy S22+) متشابهين للغاية مع الهواتف السابقة لهما، أما بالنسبة لـ(Galaxy S22 Ultra) فقد اختير له تصميم مغاير تماما وهو يشبه أجهزة سلسلة (Flagship) التي جرى إطلاقها في الأعوام السابقة وذلك لأن السلسلة المذكورة قد جرى التوقف عن إنتاجها حاليا.

Galaxy Fan

جرى إطلاق هاتف (Galaxy S21 FE) في كانون الثاني/يناير 2022 بعد تأخر في إطلاقه. كان هذا الجهاز هو أول هواتف "سامسونغ" التي جرى إطلاقها هذا العام وكان أيضا أول هواتفها المجهزة بنظام (Android 12). كما أنه مجهز بشريحة (Snapdragon 888) في معظم إصداراته الخاضعة للتوزيع الجغرافي مثل أوروبا إلا أن بعض المناطق الأخرى قد تحصل على شريحة (Exynos 2100).

تتضمن خياراته ذاكرة (RAM 6/8GB) وتخزين (128/256GB) إلا أن هذا الجهاز غير مجهز بشريحة ذاكرة (microSD). يشبه تصميم هذا الجهاز نوعا ما تصميم (Galaxy S21) وقد جرى صناعة قالبه الخارجي من مادة معدنية متينة وعادة ما يتم اختيار نفس لون المعدن لإطار الكاميرا أيضا.

شاشة هذا الجهاز (Full HD+ Dynamic AMOLED) بحجم 6.4 إنش ومعدل تحديث يبلغ (120Hz) وهو مجهز بكاميرا 32 ميغابيكسل مخصصة للسيلفي. أما الشاشة فهي مسطحة ولها حواف رقيقة جدا وهو أيضا مجهز بحساس للكاميرا الخلفية ألترا وايد 12 ميغابيكسل وحساس واسع أيضا 12 ميغابيكسل وكاميرا إضافية 8 ميغابيكسل توفر قدرة تقريب 3x.