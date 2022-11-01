"سوني" ترفع توقعاتها مع نمو الأرباح حتى سبتمبر

عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت شركة "سوني" اليوم، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها الفصلية حتى أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 24% بفضل الطلب على الموسيقى والأفلام، ما دفع عملاق "الترفيه والإلكترونيات" الياباني لزيادة مبيعاته السنوية.

بلغ إجمالي أرباح "سوني"، ومقرها طوكيو، لها في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 264 مليار ين (1.8 مليار دولار) بزيادة عن 213 مليار ين المسجلة في العام السابق.

وحققت شركات الترفيه أرباحا طائلة أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث تحول العالقون في المنازل إلى الألعاب والأفلام.

وتصنع "سوني" وحدات أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو الرقمية "بلاي ستيشن"، وتقدم ألعابا أخرى أيضا عبر الإنترنت.

وشحنت "سوني" 3.3 مليون جهاز "بلاي ستيشن 5" خلال الربع الثاني من السنة المالية من نيسان/أبريل إلى آذار/مارس.

وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات الفصلية لألعاب "سوني"، إلا أن أرباحها تراجعت بسبب ارتفاع التكاليف.

واستحوذت "سوني" على مطور ألعاب الفيديو الأميركي "بنجي" خلال الربع الماضي.

وفي الموسيقى، تضمنت تسجيلات سوني الأكثر مبيعا أغنية "رينيسانس" لبيونسيه، و"هاريز هاوس" لهاري ستايلز.

كما حقق فيلم "بوليت ترين" (قطار سريع) من بطولة براد بيت أرباحا بقيمة 233 مليون دولار على مستوى العالم.

ورفعت "سوني" توقعات مبيعاتها للسنة المالية حتى آذار/مارس 2023 إلى 11.6 تريليون ين (79 مليار دولار) من توقع سابق بلغ 11.5 تريليون ين (78 مليار دولار).

وبلغ إجمالي مبيعات "سوني" 9.9 تريليون ين في السنة المالية الماضية.

كما رفعت "سوني" توقعاتها لأرباح السنة المالية إلى 840 مليار ين (5.7 مليار دولار) من 800 مليار ين (5.4 مليار دولار) في وقت سابق.

هذا أقل من 882 مليار ين التي تحققت العام الماضي.