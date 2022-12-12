"مايكروسوفت" تستحوذ على 4% من أسهم شركة تشغيل بورصة لندن

استحوذت "مايكروسوفت" على حصة نحو 4% في شركة تشغيل بورصة لندن التي وافقت على إنفاق 2.8 مليار دولار على الأقل على خدمات الحوسبة السحابية من الشركة التكنولوجية العملاقة.

وسيمتد الالتزام بالإنفاق على مدار أكثر من 10 سنوات، حسب شروط الصفقة التي أعلنت عنها "مايكروسوفت".

وانطلقت شراكات رئيسية لشركات تبادلات مع شركات تكنولوجيا لتغيير بنيتها التحتية التكنولوجية والتحول إلى الحوسبة السحابية. فقبل نحو عام، أعلنت "نازداك" أنها ستنقل أسواقها في أميركا الشمالية لمنصة "أمازون ويب" الخدمية، بينما أبرمت شركة "سي إم إي غروب" للتبادلات صفقة لمدة عشر سنوات مع "جوجل" لنقل أنظمتها التجارية إلى الحوسبة السحابية.

وتهدف مجموعة لندن لتبادل الأسهم "إل إس إي جي" لتحديث بنية البيانات التحتية وقدراتها التحليلية الحالية، بما يتضمن نقل منصة بياناتها وتكنولوجيا أخرى إلى منصة الحوسبة السحابية لـ"مايكروسوفت" المسماة "ازور".

وقد تنفق المجموعة البريطانية أكثر من 2.8 مليار دولار على عروض "مايكروسوفت"، ويعتمد ذلك على طلب منصتها البيانية وخدمات أخرى، وفقا للشركتين.

وسيحظر على "مايكروسوفت" بيع أسهمها في مجموعة "إل إس إي جي" لمدة عام من وقت استكمالها الاستحواذ على حصة الـ4% في الشركة، كما سيحظر عليها أيضا بيع أكثر من نصف حصتها في المجموعة خلال الاثني عشر شهرا التالية.

وسيعين سكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، مديرا غير تنفيذي لشركة "إل إس إي جي"، بعد الحصول على موافقات محددة.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" 1.8% في تداولات ظهر الإثنين.