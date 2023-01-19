عالم رقمي دون الحاجة إلى كلمات مرور... إلى أين تتجه أنظمة الحماية؟

بالنسبة لكثير من المستخدمين، فإنّ مطالبة المواقع والتطبيقات بإنشاء كلمات معقّدة وفريدة من نوعها، هو أمر مزعج، وكذلك يتعرّض فيه المستخدمون للخطأ. وأشار تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانيّة، إلى أنّ معظم النصائح التي تُلقى على المستخدمين بخصوص كلمات المرور، هي غير واقعيّة وقد عفا عليها الزمن.

خلال السنوات القليلة الماضية، تخلّت بعض الشركات ومواقع الإنترنت والتطبيقات، عن كلمات المرور، وأتاحت بدلًا من ذلك إمكانيّة الدخول من خلال بصمة الإصبع أو الوجه، إلّا أنّ كلمات المرور، ما زالت مستخدمة في معظم التطبيقات، وحتّى لو كان التقنيّون يعدون بمستقبل خال من كلمات المرور، إلّا أنّ خبراء يشيرون إلى أنّ ذلك ما زال بعيدًا.

ويقول خبراء تقنيّون، إنّ أفضل كلمة مرور هي أن تكون مكوّنة من 16 حرفًا على الأقلّ، وكلّما زاد عدد الأحرف، ازداد الوقت الذي يحتاجه المتسلّلون لتخمين كلمات المرور، ويوصي خبراء، بأنّ استخدام عبارات وجمل راسخة لدى المستخدمين، وليس فقط مجرد أحرف وأرقام.

وتشبه كلمات المرور جواز السفر بالنسبة للمستخدمين، فهي الضامن الوحيد إلى إمكانيّة دخوله إلى عالمه الرقمي بمختلف تطبيقاته ومواقعه، وأشارت دراسات سابقة، إلى أنّ المستخدم العادي يسجّل في نحو 90 حسابًا على الإنترنت، وجميعها تحتاج إلى كلمات مرور للدخول إليها، وقلّة من يستطيعون تذكّر جميع كلمات المرور هذه.

ولهذا الأمر تأثير اقتصادي، إذ قالت دراسة في جامعة أكسفورد البريطانيّة، بالتعاون مع شركة "ماستر كارد"، على أنّه يتمّ التخلّي عن حوالي ثلث عمليّات الشراء عبر الإنترنت، بسبب فقدان المستخدمين لكلمات المرور الخاصّة بهم.

وحسب الدراسة المنشورة، فإنّ 21٪ من المستخدمين ينسون كلمات المرور الخاصّة بهم في غضون أسبوعين، ووجدت الدراسة أنّ 51٪ من المستخدمين، يستخدمون كلمات مرور متشابهة ويسهل حفظها، ممّا يعرّضها لخطر الاختراق، بالإضافة إلى مشاكل "المصادقة متعدّدة العوامل"، والتي ترسل التطبيقات من خلالها رسالة نصيّة عبر الهاتف للتأكيد على هويّة المستخدمين، وهو ما يجعل الدخول إلى التطبيقات أصعب، خاصّة في حال فقدان الهاتف على سبيل المثال.

وكانت شركات مثل "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت، قد أعلنت في أيّار/ مايو السابق، عن إطلاق تكنولوجيا جديدة تمكّن المستخدمين من العمل على كلّ التطبيقات، من خلال تسجيل دخول واحد، كما جاء في تقرير نشرته "ياهو فاينانس".

وبدأت التقنيّة بالفعل، تستغني شيئًا فشيئًا على كلمات المرور، لصالح تقنيّة التعرّف على الوجوه، أو البصمات. وقدّمت مايكروسوفت ميزة حيث تطلب من عملائها إدخال اسم المستخدم ثمّ المصادقة على الهويّة عبر تطبيق Authenticator.

وتعتبر تقنيّة "تحالف فيدو" المستخدمة كبديل لكلمات المرور ثورة حاليّة تجاه عالم رقميّ لا يعتمد على كلمات المرور.

وكانت شركة غوغل، قد كشفت في تشرين أوّل/ أكتوبر 2022، عن تقنيّتها التي ستكون بديلًا لكلمات المرور باستخدام مفاتيح المرور "Passkeys" إلى نظام أندرويد ومتصفّح كروم، والتي وصفته بأنّه أكثر سرعة وأسهل في الاستخدام وأكثر أمانًا من تقنيّة كلمات المرور الشائعة.

وتعتبر Passkeys وسيلة تسجيل تعتمد على معيار يدعى WebAuthn، والذي يعمل من خلال المصادقة البيومتريّة، بدلًا من الاعتماد على كلمات المرور المستخدمة.

وتقول إحصائيّات، إنّ الرقم 123456 هو الرقم الأكثر استخدامًا لكلمات المرور عبر الإنترنت، ويستخدمه نحو 103 مليون شخص حول العالم.