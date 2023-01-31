وسط دعوات لحظره في أميركا... الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يمثل أمام الكونغراس

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" الصينيّة، شو زي تشو، عن موافقته على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في آذار/ مارس المقبل، وذلك وسط دعوات لحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة، بذريعة تتعلّق باتّهامات للتطبيق بالتجسّس على المستخدمين، وسوف يمثل الرئيس التنفيذي أمام لجنة الطاقة والتجارة، للردّ على مخاوف المشرّعين الجمهوريين، بشأن قضايا الأمن والخصوصيّة لتطبيق "تيك توك"، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة.

ووافق شو زي تشيو على الإدلاء بشهادته طوعًا، وسيكون الشاهد الوحيد في جلسة استماع اللجنة. وتبريرًا لهذه الخطوة، قالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، كاثي ماكموريس رودجرز، إن “تطبيق “تيك توك” سمح عن قصد للحكومة الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدم، ويستحق الأمريكيون معرفة الخطوات التي يتخدها التطبيق لحمايتهم أثناء اتصالهم بالإنترنت”.

كما طلبت رودجرز الحصول على المزيد من المعلومات من تطبيق “تيك توك”، فيما يتعلق بتأثيره على الشباب، وسط مخاوف بشأن المحتوى الضار، والاستغلال الجنسي المحتمل للقصر على المنصة الصينية، وفقا لتقرير “وول ستريت جورنال”.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أقل من شهر من توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون يقيد استخدام تطبيق “تيك توك” على أجهزة الحكومة الفيدرالية.

ويخضع “تيك توك” في الوقت الحالي لحظر الوصول إليه من الهواتف الذكية الحكومية التابعة للولاية، في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، بسبب مخاوف أمنية بشأن بيانات المستخدم، التي يزعم أنه يتم الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية.

يشار إلى أن تطبيق “تيك توك” يمتلك ما لا يقل عن 100 مليون مستخدم داخل أمريكا. وفي وقت سابق زعمت تقارير أن منصة الفيديوهات القصيرة الصينية “تيك توك” تستخدم خاصية سرية، من أجل زيادة ‏عدد المشاهدات لبعض الفيديوهات الموجودة على منصتها.‏

ويمكن لموظفي المنصة استخدام ميزة تسمى “التسخين”، من أجل رواج مقاطع فيديو محددة، وجعلها تنتشر بصورة أكبر على المزيد من “خلاصات” المستخدمين، بحسب ما أفاد به 6 موظفين سابقين وحاليين في “تيك توك” وشركة “بايت دانس”.