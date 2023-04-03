كل ما تحتاج لمعرفته عن برامج مكافحة الفيروسات في "ويندوز"

يعد (Norton) من أفضل البرامج لمكافحة الفيروسات في أجهزة "ويندوز" لعام 2023، وبالرغم من أنه ليس مجانيا إلا أنه يضمن لك استخدامه لتتأكد من ميزاته لمدة شهرين وذلك يمكّنك استرداد المال من دون مخاطرة

مايكروسوفت (ويندوز) شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحواسيب، ويعمل في هذه الشركة 114000 موظفا. وقد بلغ عائدها من الأرباح في عام 2016 حوالي 85 مليار دولار.

تعد شركة "ويندوز" من أكبر المصنّعين في العالم في مجال تقنية الحواسيب، حيث تصنع وتطوَر وترخَص مدى واسعا من البرمجيات لأجهزة الحاسوب، ويقع مقر شركة "مايكروسوفت" في ضواحي ريدمونت في واشنطن.

منتجات شركة ويندوز

أفضل مبيعات "مايكروسوفت" هو حزمة البرامج المكتبية "مايكروسوفت أوفيس" ونظام تشغيل مايكروسوفت "ويندوز". وكذلك من منتجات الشركة محرك بحث إم سي أن، وقد جرى تحديث هذا المحرك بلغات متعددة واسم جديد يدعى (Bing).

في شهر أيار/ مايو من عام 2009 جرى الإفصاح عن محرك البحث "بينغ" من قبل ستيف بالمر الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة "مايكروسوفت" والذي وضع بدلا من محرك إم سي أن.

بعض من منتجات شركة "مايكروسوفت" الناجحة والمنتشرة عالميا:

مايكروسوفت ويندوز فون.

مايكروسوفت أوفيس.

مايكروسوفت وورد.

مايكروسوفت إكسل.

مايكروسوفت باوربوينت.

مايكروسوفت أكسس.

مايكروسوفت ون نوت.

مايكروسوفت إنفو باث.

مايكروسوفت فيجيوال ستوديو.

مايكروسوفت إكسبريشن.

مايكروسوفت اكسجينج سيرفر.

مايكروسوفت سيرفس.

مايكروسوفت سيكيوريتي إشانسلير.

مايكروسوفت إكس بوكس.

أفضل برامج مكافحة الفيروسات لأجهزة ويندوز

Norton

حماية متقدمة من البرمجيات والفيروسات الخبيثة مع إضافة بعض الميزات مثل حماية كاميرا الإنترنت وإدارة كلمة المرور ومراقبة الإنترنت المظلم والقيام بتكوين شبكات افتراضية خاصة.

البرنامج ليس مجانيا لكن يمكنك استرداد مالك في حال لم تناسبك البرامج حيث تبلغ المدة لاسترداد المال 60 يوما.

يعد (Norton) من أفضل البرامج لمكافحة الفيروسات في أجهزة "ويندوز" لعام 2023، وبالرغم من أنه ليس مجانيا إلا أنه يضمن لك استخدامه لتتأكد من ميزاته لمدة شهرين وذلك يمكّنك استرداد المال من دون مخاطرة.

بالإضافة إلى ميزته المثالية في حماية البرمجيات من الفيروسات الخبيثة له أيضا ميزة في حماية الأجهزة من التصيد الاحتيالي، وجدار حماية ذكي جدا بعشر خيارات مختلفة، وحماية التسوق على الإنترنت، وحماية المعاملات المصرفية.

خواص برنامج Norton الجديدة

يتضمن هذا البرنامج العديد من الإضافات الجديدة وهي:

شبكة افتراضية غير محدودة (خاصة)

تحافظ على سرعات عالية جدا وتعمل مع العديد من مواقع بث المحتوى مثل "نتفليكس"، وخصائص أخرى مثل الانقسام النفقي، ودعم متصفح تور.

مدير كلمات المرور

إنشاء وحفظ وتعبئة تلقائية لبيانات تسجيل الدخول، ومراجعة مدى قوة كلمة المرور وخصائص تضمن لك تغيير كلمة المرور بشكل تلقائي بعد مرور فترة تعيينها سابقا.

أدوات لتحسين النظام

تحذف البرامج غير المسموح بها على جهاز "ويندوز" ومتصفح الإنترنت، وإلغاء تجزئة القرص الصلب وتحسين زمن التشغيل.

الرقابة الأبوية

يأتي (Norton) في المركز الأول لأفضل برامج مكافحة الفيروسات والرقابة الأبوية.

سعر برنامج Norton

يبلغ سعر هذا البرنامج 24.99 دولار أميركي علما أن مدة صلاحية هذا البرنامج سنة فقط، يجب بعد انتهاء فترة الصلاحية إعادة تجديد شراء البرنامج من شركة "ويندوز".

Bitdender Antivirus Free for Windows

سجل معدل رصد هذا البرنامج 100% من الاختبارات التي اختبر بها، مما جعله أحد أفضل البرامج لمكافحة الفيروسات مع أن هذا البرنامج ليس مجانيا بشكل تام. يستخدم هذا البرنامج كأداة فحص سحابية، أي أن كل عمليات التحليل والرصد لا تحدث على جهاز الكمبيوتر مما يقلل من تأثيره على النظام.

كما يقدم هذا البرنامج حماية من التصيد الاحتيالي، حيث يمكن عن طريقه حذف العديد من المواقع المزيفة الموجودة في متصفح "فايرفوكس وكروم".

أحد عيوب هذا البرنامج المجاني هو تناقص خصائص الحماية فيه إذ يقدم هذا البرنامج عددا من الخصائص الفعالة في حماية الإنترنت والبرمجيات الخبيثة فقط.

مع تحديث البرنامج ستتمكن من الوصول إلى خصائص جديدة من ملفات التعريف، مما يساهم في تحسن أداء الكمبيوتر بسرعة وسهولة.

ملفات التعريف على Bitdender Antivirus Free for Windows

ملف تعريف العمل

يحد من إبطاء النظام وتأمين حماية مضاعفة للبريد الإلكتروني.

ملف تعريف الأفلام

يقلص من العمليات في الخلفية ويمنع أيضا الإشعارات المنبثقة.

ملف تعريف الألعاب

تحسين أداء نظام "ويندوز" للألعاب.

ملف تعريف Wi-Fi

يفعل حماية من نوع خاص أثناء استخدام نقطة اتصال "واي فاي" العامة.

ملف تعريف وضعية البطارية

يحدث العديد من التعديلات على البرنامج تساعدك في توفير طاقة البطارية لأقصى حد.

سعر Bitdender Antivirus Free for Windows

تبدأ أسعار باقات هذا البرنامج من 23.99 دولار أميركي بالسنة، حيث يمكن استرداد مالك خلال مدة 30 يوما في حال لم يعجبك البرنامج.

Avira Free Security For Windows

تعد أداة فحص سحابية حديثة ضد البرمجيات الخبيثة باستخدام أدوات تنظيف النظام.

يستطيع هذا البرنامج العمل على مكافحة البرمجيات الخبيثة بشكل ممتاز ويعمل سحابيا بشكل تام، وهذا ما يجعله سريعا وخفيفا ولا يؤثر على موارد النظام.

أثناء الاختبارات التي تمت على هذا البرنامج استطاع أن يكتشف جميع الملفات الخبيثة التي جرى تنزيلها مسبقا على جهاز محمول معد للاختبار.

يعد من البرامج المفضلة في مكافحة الفيروسات لأنه يتمتع بالعديد من الخصائص الإضافية الممتازة مثل:

أداة لتعزيز سرعة الألعاب.

أداة تدمير الملفات الزائدة.

جدار حماية قوي جدا.

مدير كلمات المرور.

أداة لتحسين الأداء والخصوصية.

متصفح آمن للتسوق.

شبكة افتراضية خاصة.

سعر Avira Free Security For Windows

يبلغ سعر البرنامج 59.99 دولارا أميركيا، ويضمن لك استرداد المال خلال 60 يوما في حال لم يناسبك البرنامج.

Panda Free Antivirus for Windows

يعد من البرامج الخفيفة والآمنة وسهلة الاستخدام، فخلال الاختبارات التي أجريت على هذا البرنامج تبين أنه قادر على رصد كمية كبيرة من البرمجيات الخبيثة وملفات الفيروسات وبرمجيات التجسس أكثر من البرامج الأخرى.

ما يميز هذا البرنامج أنه يوفر وضعية ألعاب في الإصدارات المجانية سواء كنت تشاهد مقاطع فيديو أو تلعب لعبة، وكذلك يعلق الإشعارات التلقائية.

يعد من أكثر البرامج استخداما لأنه يستطيع توفير حماية مضاعفة أثناء تجربة الألعاب من دون انقطاع.