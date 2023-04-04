"غوغل" تدعو المستخدمين لتحديث متصفّح "كروم" بالسرعة القصوى

حثّت المسؤولة على استخدام كلمات مرور قويّة، وغير مستخدمة في منصّات أخرى، بالإضافة إلى تحديث متصفّح كروم. كما أوصت بيتس بتفادي تحميل الملفات المشكوك بأمرها التي تظهر أمام المستخدمين

أطلق محرّك بحث "غوغل كروم" تنبيهًا وصف بالعاجل، دعا من خلاله المتصفّحين إلى القيام بتحصين محرّك البحث الذي يستخدمونه. وكانت شركة "غوغل" قد حذّرت من تجاهل هذا التنبيه، بحسب بيان نشرته المسؤولة في الشركة، مولي بيتس.

وقالت الشركة، إنّ المئات من مهندسي غوغل يعملون من أجل أن يظلّ محرّك البحث آمنًا أمام التهديدات الأخيرة. وتابعت "هذه الجهود تؤتي ثمارها، وثمّة تحسّن ملحوظ يجري رصده بشكل مستمرّ… على الأقلّ مرّة واحدة كلّ أسبوعين".

وحثّت المسؤولة على استخدام كلمات مرور قويّة، وغير مستخدمة في منصّات أخرى، بالإضافة إلى تحديث متصفّح كروم. كما أوصت بيتس بتفادي تحميل الملفات المشكوك بأمرها التي تظهر أمام المستخدمين، وذلك من أجل تفادي التعرّض لبرامج خبيثة.

وأضافت أن أجهزة الحاسوب تكون فيها برامج كثيرة خبيثة في العادة، لأنّ الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم. وأردفت أن من الجدير بالمستخدمين أن يستفيدوا من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات.

ولأجل تشديد الحماية، يمكن لمستخدم المتصفح أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الذهاب إلى قسم الأمان وتفعيل وضع الحماية المعززة.

وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى أن 2.65 مليار مستخدم يتخذون من "غوغل كروم" متصفحًا مباشرًا لهم.