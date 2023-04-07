كيف بدأ الـ"ميتافيرس"؟

في حين أنّ الإنترنت عبارة عن شبكة مسطّحة من صفحات الويب، فإنّ ميتافيرس هو عالم ثلاثيّ الأبعاد حيث يمكن للمستخدمين التحرّك والتفاعل داخله

لطالما كان الـ"ميتافيرس" كمفهوم موجودًا منذ عشرات السنين في روايات الخيال العلميّ وألعاب الفيديو، لكنّ الزيادة الأخيرة في الاهتمام والاستثمار في هذه التكنولوجيا، جلبت الفكرة إلى المقدّمة، حيث تملك القدرة بحسب خبراء، على تغيير الطريقة الّتي نتفاعل بها مع التكنولوجيا ومع بعضنا البعض، ويمكنها خلق فرص جديدة للتواصل الاجتماعيّ والنموّ الاقتصاديّ والتعبير الشخصيّ، ومع ذلك، يشير خبراء وباحثون إلى مخاطر وتحدّيات محتملة تحتاج إلى معالجة قبل إطلاق هذه التكنولوجيا.

ويستخدم مصطلح ميتفايرس لوصف مساحة افتراضيّة يشاركها عدد كبير من المستخدمين، والّذين يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض ومع البيئة في الوقت الفعليّ، داخل عالم افتراضيّ يتمّ الوصول إليه عبر الإنترنت، حيث يمكن أن تتّخذ ميتافيرس أشكالًا عديدة، من عالم الألعاب ثلاثيّة الأبعاد إلى تجربة الواقع الافتراضيّ، وتمّت صياغة مصطلح "ميتافيرس" لأوّل مرّة في رواية Snow Crash الّتي كتبها نيل ستيفنسون عام 1992، وأشار فيها إلى واقع افتراضيّ يتقاسمه ملايين الأشخاص.

غالبًا ما تتمّ مقارنة ميتافيرس بالإنترنت نفسه، حيث يتوقّع بعض الخبراء أنّ الميتافيرس يمكن أن يصبح المرحلة التالية من تطوّر الإنترنت، ولكن الفرق بين الاثنين هو أنّه في حين أنّ الإنترنت عبارة عن شبكة مسطّحة من صفحات الويب، فإنّ ميتافيرس هو عالم ثلاثيّ الأبعاد حيث يمكن للمستخدمين التحرّك والتفاعل داخله.

كان مفهوم ميتافيرس موجودًا منذ الأيّام الأولى للواقع الافتراضيّ، إذ تمّ إنشاء العالم الافتراضيّ الأوّل، المسمّى Habitat، في عام 1986 بواسطة Lucasfilm Games (المعروفة الآن باسم LucasArts)، والتي كانت بيئة قائمة على النصوص تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع بعضهم البعض.

واكتسب مفهوم ميتافيرس شعبيّة في التسعينيّات مع إصدار العديد من الألعاب الشعبيّة عبر الإنترنت، مثل Ultima Online و Everquest، حيث سمحت هذه الألعاب للمستخدمين بالتفاعل مع بعضهم البعض في عالم افتراضيّ مشترك، لكنّها كانت مقيّدة بالتكنولوجيا في ذلك الوقت، وأدّى ظهور تقنيّة الواقع الافتراضيّ في السنوات الأخيرة إلى إعادة إشعال الاهتمام بالميتافيرس، حيث استثمرت شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت بشكل كبير في هذه التقنيّة، بعد أن أعلن فيسبوك مؤخّرًا عن خططه لإنشاء ميتافيرس خاصّ به.

ويصل المستخدمون إلى ميتافيرس من خلال تطبيق عميل، ممّا يسمح لهم بالاتّصال بالعالم الافتراضيّ، وبمجرّد الدخول إلى ميتافيرس، يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزيّة، والّتي تمثّل تمثيلات افتراضيّة لأنفسهمـ كما يمكنهم أيضًا التفاعل مع البيئة، مثل التقاط الأشياء أو هياكل البناء.

ولا يزال الخبراء والعلماء يحاولون استكشاف التأثير المحتمل للميتافيرس على المجتمع، ولكن هناك العديد من النتائج المحتملة، وأحد هذه التأثيرات المحتملة هو في أن تصبح الميتافيرس مسبّبة للإدمان، ممّا يؤدّي إلى فقدان الإنتاجيّة والعزلة الاجتماعيّة.

وتسعى كبريات شركات التكنولوجيا للاستثمار والتطوير في عوالم ميتافيرس، في سباق قد يغيّر كليًّا معنى الإنترنت الذي نعرفه خلال العشر سنوات المقبلة، بحسب خبراء.