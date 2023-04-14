"أمازون" تطوّر أدوات ذكاء اصطناعي بهدف إتاحتها للمستخدمين

تنافس أمازون من خلال هذه الابتكارات، شركة "غوغل" و"مايكروسوفت"، اللتين أعلنتا في وقت سابق عن إطلاق برامج الذكاء الاصطناعيّ الخاصّة بهما. وكانت شركة "أمازون ويب سيرفس" قد ساعدت أكثر من 100 ألف شركة من مختلف الأحجام، وفي قطاعات متنوّعة

أعلنت شركة أمازون اليوم الجمعة، عن أربعة ابتكارات جديدة تعتمد على تعلّم الآلة، وتهدف إلى جعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ في متناول العملاء.

وتنافس أمازون من خلال هذه الابتكارات، شركة "غوغل" و"مايكروسوفت"، اللتين أعلنتا في وقت سابق عن إطلاق برامج الذكاء الاصطناعيّ الخاصّة بهما. وكانت شركة "أمازون ويب سيرفس" قد ساعدت أكثر من 100 ألف شركة من مختلف الأحجام، وفي قطاعات متنوّعة، على الابتكار باستخدام حلول تعلّم الآلة وتقنيّات الذكاء الاصطناعيّ. إلى جانب التمتّع بإمكانيّات تقنيّة كبيرة.

وبحسب الشركة، فإنّها ستقود الحلول الجديدة من خلال جعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ سهلة وعمليّة وأكثر فعاليّة بالنسبة للعملاء.

وتشمل ابتكارات الشركة خدمة تساعد على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ التوليديّة بسهولة، وهي عبارة عن تطبيقات يمكنها إنشاء نصوص وصور وصوت وبيانات تركيبيّة حسب متطلّبات العملاء، بالإضافة إلى شرائح من السيليكون المخصّص لتدريب النماذج بشكل أسرع، حيث تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ إلى تدريب مستمرّ، حتّى تتمكّن من تقديم الإجابات أو الصور الصحيحة.

وتوفّر الخدمة التي تقدّمها الشركة أيضًا المساعدة على الترميز والتشفير المدعومة بالذكاء الاصطناعيّ على نحو أسرع وأسهل، وتعمل هذه الخدمة على توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ لتقديم اقتراحات تعليميّة للبرمجة في الوقت الفعليّ.

ومن جهته، قال نائب الرئيس لقواعد البيانات والتحليلات وتعلّم الآلة في أمازون ويب سيرفس، سوامي سيفاسوبرامانيان، إنّ أمازون ويب سيرفس "توصل التزامها بجعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ أكثر سهولة وعملياتية وفعاليّة من حيث التكلفة للعملاء، من خلال توفير الحلول في كلّ مستوى من مستويات تعلّم الآلة، بما في ذلك البنية التحتيّة والأدوات الأخرى التي تحتاجها التقنيّة للعمل على النحو المطلوب.