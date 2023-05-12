أدنبرة: البدء بتشغيل خطّ حافلات يسير بالقيادة الذاتيّة والذكاء الاصطناعيّ

هذا الخطّ الممتدّ على حوالي 22 كيلومترًا في غرب العاصمة الاسكتلنديّة، سيستضيف ما يقرب من 10 آلاف راكب أسبوعيًّا

أعلنت الشؤون العامّة لشركة "ستيجوكتش" خلال عرض أقيم أمس الخميس، أنّ أوّل خطّ للحافلات المستقلّة بنظام ذاتيّ القيادة، سينطلق الأسبوع المقبل، وذلك للمرّة الأولى، على الرغم أنّ موظّفًا سيكون في كلّ حافلة، لاستلام القيادة في أيّ حالة طوارئ.

وقال مدير الشؤون العامّة في شركة "ستيجكوتش" بيتر ستيفنس خلال عرض أقيم الخميس قرب أدنبره، إنّ "تكنولوجيا القيادة الذاتيّة الموجودة في الحافلة اختبرت في الماضي، لكنّها المرّة الأولى الّتي تستخدم على خطّ للحافلات".

هذا الخطّ الممتدّ على حوالي 22 كيلومترًا في غرب العاصمة الاسكتلنديّة، سيستضيف ما يقرب من 10 آلاف راكب أسبوعيًّا.

وفي الحافلات الخمس الموضوعة في الخدمة، والّتي سيسمح لها بالتنقّل بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، سيكون سائقًا موجودًا مع ذلك للتأكّد من انتظام الوضع، بموجب القانون البريطانيّ الّذي لا يتيح حاليًّا تسيير مركّبات بصورة مستقلّة تمامًا على الطرق العامّة. كما سيكون موظّف آخر على متن المركبة للتأكّد من حيازة الركّاب تذاكر النقل والردّ على أسئلتهم.

وسيتيح نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعيّ رصد المركبات الأخرى الموجودة على الطريق لتفادي حوادث الاصطدام، فيما ستمسح كاميرات وجهاز رادار الطريق لتجنّب المشاة.

وبحسب بيتر ستيفنس، هذه الخدمة ستكون أكثر أمانًا وفعاليّة، وستتيح توفير الوقود بنسبة تصل إلى 20%.

وأوضح أنّ نظام المركبة قادر على "الاستجابة بسرعة أكبر مقارنة مع التفاعل البشريّ" عند الحاجة، مشيرًا إلى أنّ هذه الحافلات ستوفّر مع الوقت مزيدًا من البيانات "لتحسين وقت التنقّل باستقلاليّة".

وفي 2021، وضعت حافلة كهربائيّة من دون سائق في الخدمة في مدينة ملقة الإسبانيّة، في مشروع وصف بأنّه سابقة أوروبّيّة. وأجريت تجارب مشابهة في كوريا الجنوبيّة في العام عينه، وفي سنغافورة مطلع 2023.