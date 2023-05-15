تطوير استثمارات شركة "تسلا" وتكنولوجيا السيّارات في فرنسا

قال ماسك في تغريدة "أنا واثق بأن تسلا ستقوم باستثمارات كبيرة في فرنسا في المستقبل"، من دون كشف مزيد من التفاصيل

أعلن الملياردير إيلون ماسك الإثنين أنّه يدرس القيام باستثمارات في فرنسا لشركته "تسلا" الرائدة في مجال السيّارات الكهربائيّة.

وقام رئيس شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" ومنصّة "توتير" بزيارة فرنسا لحضور الدورة السادسة لقمّة "اختر فرنسا" الاستثماريّة الّتي شارك فيها أكثر من 200 رئيس شركة أجنبيّ في قصر فرساي الاثنين، وأتاحت الإعلان عن 28 مشروعًا كبيرًا بقيمة 13 مليار يورو.

وقال الرئيس الفرنسيّ في تغريدة إثر اللقاء مع ماسك "تحدّثنا عن جاذبيّة فرنسا والتقدّم الكبير في قطاعي السيّارات الكهربائيّة والطاقة، وكذلك تنظيم القطاع الرقميّ. لدينا الكثير لنفعله معًا".

من جهته، قال ماسك في تغريدة "أنا واثق بأن تسلا ستقوم باستثمارات كبيرة في فرنسا في المستقبل"، من دون كشف مزيد من التفاصيل. وأضاف أنّه "أعجب بالترحيب الّذي خصّه به الرئيس ماكرون" بعد نحو أربع سنوات من اختياره برلين لتحتضن أوّل مصنع لشركة "تسلا" في أوروبا.

وعزّز الرئيس الفرنسيّ حضوره في وسائل الإعلام مؤخّرًا لتسليط الضوء على نتائج سياسته الاقتصاديّة ومشروعه لتحفيز التصنيع الّذي يعطيه فسحة بعد شهور من الأزمة الاجتماعيّة والسياسيّة. وتضاءلت الأصوات المحتجّة عليه تدريجًا، فيما تستعدّ النقابات الثلاثاء لاستئناف الحوار مع السلطات.

ومنذ دورتها الأولى عام 2018، أصبحت قمّة "اختر فرنسا" في نظر الإليزيه "حدثًا لا يفوت" يرمز إلى نجاح سياسة ماكرون في خفض تكلفة العمالة وتحفيز التصنيع مع تسريع الانتقال البيئيّ.

ومن بين نحو 400 ضيف تمّت دعوتهم إلى القمّة في قصر فرساي، حضر 206 من رؤساء الشركات المتعدّدة الجنسيّات، نصفهم شارك لأوّل مرّة في الفعاليّة. ومن الوجوه البارزة الّتي حضرت رئيس المجموعة الهنديّة "بهارتي إنتربرايزس" سونيل بهارتي ميتال، والرئيس التنفيذيّ لشركة "آرسيلور ميتال" لاكشمي ميتال، والرئيس التنفيذيّ لشركة "نوكيا" بيكا لاندمارك.

مع تنظيم الاتّحاد العامّ للعمل "سي جي تي" تظاهرات في فرساي ضدّ إصلاح نظام التقاعد، تمّ تعزيز الحضور الأمنيّ في محيط انعقاد القمّة كونها "تشكّل هدفًا بارزًا ورمزيًّا لارتكاب أعمال ذات طبيعة إرهابيّة"، وفق السلطات المحلّيّة.

وبحسب صحيفة "ليزيكو" الفرنسيّة، تراوح قيمة الدعم العامّ لهذا المشروع بين مليار و1,5 مليار يورو، وهو مبلغ لم تعلنه الحكومة، ولا يزال يتعيّن أن تصادق عليه سلطات الاتّحاد الأوروبّيّ في بروكسل.