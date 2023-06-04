مقارنة التسويق عبر الإنترنت والتقليدي: أيهما أكثر فعاليّة للشركات؟

التسويق عبر الإنترنت هو جزء من التسويق الإلكتروني وهو عملية استخدام الإنترنت للترويج والإعلان عن المنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية للوصول إلى الجمهور المستهدف وجذبهم إلى شراء هذهِ المنتجات أو الخدمات.

تتزايد أهمية التسويق يوما بعد يوم ويتمثل هدفهُ في جذب العملاء وتحويلهم إلى مشترين للمنتجات والخدمات المقدّمة من قبل الشركات.

وعلى الرغم من تشابه الأهداف التسويقية في جميع الشركات، إلا أنّ هناك طرقا مختلفة لتحقيق هذهِ الأهداف وتختلف هذهِ الطرق من شركة إلى أخرى وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمها والسوق المستهدف والأهداف التسويقية المحددة. من بين هذهِ الطرق يتميز التسويق عبر الإنترنت والتسويق التقليدي بخصائص فريدة ومزايا وعيوب.

الآن سنتحدث بشكل مفصّل عن التسويق عبر الإنترنت والتسويق التقليدي ونقارن بينهما في عدّة جوانب مثل الجمهور المستهدف والأهداف التسويقية والتكاليف والفعالية، كما سنلقي الضوء على المميزات والعيوب لكل نوع من أنواع التسويق وكيفية اختيار الطريقة المناسبة للشركة وفقا لظروفها ومنتجاتها وخدماتها.

هل تريد معرفة ما إذا كان التسويق عبر الإنترنت أفضل للشركات الناشئة؟ وما هي الخصائص التي تميز التسويق التقليدي؟ وما هي الأهداف التسويقية التي يمكن تحقيقها من خلال كل منهما؟ ما هي التكاليف المرتبطة بكل منهما؟ سنجيب عن هذهِ الأسئلة وأكثر، تابع القراءة لتتعرف على المزيد حول هذهِ المواضيع المثيرة للاهتمام.

ما هو التسويق عبر الإنترنت

التسويق عبر الإنترنت هو جزء من التسويق الإلكتروني وهو عملية استخدام الإنترنت للترويج والإعلان عن المنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية للوصول إلى الجمهور المستهدف وجذبهم إلى شراء هذهِ المنتجات أو الخدمات.

يشمل التسويق عبر الإنترنت العديد من الإستراتيجيات والأساليب التي تشمل مثلا:

تحسين محركات البحث (SEO) : هي عملية تحسين محتوى الموقع الإلكتروني وتهيئتهُ بطريقة تسمح لمحركات البحث بالعثور عليه وتصنيفهُ بشكل أفضل في صفحات النتائج.

: هي عملية تحسين محتوى الموقع الإلكتروني وتهيئتهُ بطريقة تسمح لمحركات البحث بالعثور عليه وتصنيفهُ بشكل أفضل في صفحات النتائج. التسويق بالمحتوى : هو إنشاء محتوى قيم يهدف إلى جذب الجمهور المستهدف وزيادة التفاعل مع المحتوى، ويشمل ذلك إنشاء مدونات ومقالات وفيديوهات وصور وغيرها.

: هو إنشاء محتوى قيم يهدف إلى جذب الجمهور المستهدف وزيادة التفاعل مع المحتوى، ويشمل ذلك إنشاء مدونات ومقالات وفيديوهات وصور وغيرها. التسويق عبر البريد الإلكتروني : هو استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء وتقديم العروض والتخفيضات والأخبار المتعلّقة بالمنتجات والخدمات.

: هو استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء وتقديم العروض والتخفيضات والأخبار المتعلّقة بالمنتجات والخدمات. الإعلانات المدفوعة: هي استخدام الإعلانات المدفوعة مثل الإعلانات على محركات البحث والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور المستهدف.

تستخدم هذهِ الإستراتيجيات والأساليب وغيرها العديد من الأدوات الرقمية والتقنيات المتاحة للتسويق عبر الإنترنت مثل مواقع الويب وتطبيقات الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.

ما هو التسويق التقليدي

التسويق التقليدي هو الطريقة التقليدية التي تستخدمها الشركات للترويج لمنتجاتها أو خدماتها وزيادة حجم المبيعات، وهو يشمل استخدام الوسائل التقليدية مثل الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والنشرات الإعلانية وغيرها.

يتميز التسويق التقليدي بالتركيز على الإعلان والترويج من خلال وسائل الإعلام التقليدية، وعادةً ما يكون للشركات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستخدام هذهِ الطريقة بشكل فعّال.

على الرغم من أنّ التسويق التقليدي لا يزال يستخدم بشكل واسع النطاق، إلا أنّ النمط الحديث للتسويق المعروف باسم التسويق الإلكتروني أصبح أكثر شيوعا واستخداما في العصر الحالي، كما تستخدم الشركات اليوم عددا من الإستراتيجيات التسويقية التقليدية والإلكترونية معا لتحقيق أهدافها التسويقية.

ما هي أنواع التسويق؟

يوجد العديد من أنواع التسويق، ومن أبرزها:

التسويق الاجتماعي: يستخدم لتغيير سلوك الأفراد وتوجيههم نحو أفكار وقيم معيّنة ويستخدم غالبا في المبادرات الخيرية والحملات الاجتماعية. التسويق الرقمي: يشمل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والإعلانات الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات. التسويق الشبكي: وهو يعتمد على استخدام شبكات العلاقات الاجتماعية للترويج للمنتجات والخدمات وتشمل الطرق المباشرة والتسويق التعاوني. التسويق المباشر: يشمل استخدام الاتصالات المباشرة مع المستهلكين مثل الاتصال الهاتفي والبريد المباشر والبريد الإلكتروني وغيرها للترويج للمنتجات والخدمات. التسويق الداخلي: هو يركّز على تحسين عمليات التسويق داخل المؤسسة وتعزيز التعاون بين الإدارات والموظفين لتحسين جودة المنتجات وتحسين خدمة العملاء. التسويق الدولي: هو يستخدم للترويج للمنتجات والخدمات في الأسواق العالمية، ويشمل دراسة الثقافات والأعراف المحلية واللغات والتشريعات والمتطلبات اللوجستية.

كما يجد العديد من الأنواع الأخرى للتسويق والإستراتيجية التسويقية المناسبة تختلف من شركة إلى أخرى، وتعتمد على عدة عوامل مثل نوع المنتج أو الخدمة المقدمة والسوق المستهدف والميزانية والأهداف التسويقية.

مقارنة التسويق عبر الإنترنت والتقليدي: أيهما أكثر فعاليّة للشركات؟

يمكن القول إن التسويق عبر الإنترنت والتسويق التقليدي يشتركان في الهدف الأساسي وهو الترويج للمنتجات والخدمات، ولكن هناك اختلافات كبيرة في الطرق المستخدمة والفعاليّة والتكلفة والقدرة على الوصول إلى الجمهور المستهدف.

التكلفة

يعتبر التسويق عبر الإنترنت أكثر فعاليّة من حيث التكلفة، حيث يمكن للشركات الترويج للمنتجات والخدمات باستخدام الإعلانات المدفوعة على الإنترنت بتكلفة أقل مقارنةً بالإعلانات التلفزيونية والإعلانات الورقية والإعلانات الإذاعية التقليدية، كما أنّهُ يمكن للشركات تحقيق نتائج أفضل بتخصيص ميزانيتها التسويقية على الإعلانات الرقمية والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من التخصيص للإعلانات التقليدية.

الوصول إلى الجمهور المستهدف

يمنح التسويق عبر الإنترنت الشركات إمكانية الوصول إلى جمهور أكبر وأوسع في مناطق مختلفة من العالم بشكل أسرع وأسهل، حيث يمكن الوصول إلى جمهور مستهدف عبر الإعلانات المدفوعة على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وفي حالة التسويق التقليدي قد يكون الوصول إلى الجمهور المستهدف صعبا وخصوصا إذا كان المنتج موجها لفئة معينة من العملاء.

الفعالية

تعتمد مدى فعالية التسويق عبر الإنترنت والتسويق التقليدي على نوع المنتج أو الخدمة المعروضة والسوق المستهدف والأهداف التسويقية للشركة، ففي حالة المنتجات التي تتطلب تفاعلا مباشرا مع العملاء مثل الملابس أو الأحذية، يمكن أن يكون التسويق التقليدي أكثر فعاليّة لأن العملاء يحتاجون إلى تجربة المنتج قبل الشراء وهذا يمكن تحقيقهُ من خلال المتاجر الفعلية، بينما في حالة المنتجات والخدمات الرقمية مثل التطبيقات والبرمجيات والخدمات السحابية، فإن التسويق عبر الإنترنت يمكن أن يكون أكثر فعالية لأن العملاء يمكنهم تجربة المنتج أو الخدمة عن بعد.

الأهداف التسويقية

يعتبر التسويق التقليدي أكثر فعالية في تحقيق بعض الأهداف التسويقية مثل تعزيز العلامة التجارية والتأكيد على الجودة وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات، بينما يمكن أن يكون التسويق عبر الإنترنت أكثر فعاليّة في تحقيق بعض الأهداف التسويقية الأخرى مثل زيادة المبيعات وتحسين العلاقات مع العملاء، وذلك بفضل التفاعل الفوري والإمكانات التحليلية القوية المتاحة على الإنترنت.

بشكل عام، يمكن القول إنّ التسويق عبر الإنترنت والتسويق التقليدي يمكن أن يكونا فاعلين في تحقيق أهداف التسويق المختلفة، ومن المهم أن تختار الشركة الطريقة التي تناسب منتجاتها وخدماتها وسوقها المستهدف والأهداف التسويقية المحددة.