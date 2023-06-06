إنترنت الأشياء: إمكانيّات التواصل المتسارعة

تتمثّل إحدى أهمّ مزايا تقنيّة الجيل الخامس في قدرتها على توفير سرعات تنزيل فائقة السرعة. بالمقارنة مع سابقتها، الجيل الرابع، حيث تتميّز بتحسينات ملحوظة، وتوفّر سرعات تنزيل تصل إلى 100 مرّة

في عالم اليوم المترابط، لعبت التطوّرات التكنولوجيّة دورًا محوريًّا في تشكيل الطريقة الّتي نعيش بها ونتفاعل معها، حيث أحدث ظهور تقنيّة الجيل الخامس ضجّة كبيرة في مجتمع التكنولوجيا، ووعد بإحداث ثورة في الاتّصال وفتح فرص جديدة في مختلف الصناعات. بفضل سرعات التنزيل الفائقة، والكمّون المنخفض، والاتّصال الهائل للأجهزة، تمتلك تقنيّة الجيل الخامس القدرة على تحويل قطاعات مثل المركبات المستقلّة، وإنترنت الأشياء (IoT)، والواقع المعزّز.

وتتمثّل إحدى أهمّ مزايا تقنيّة الجيل الخامس في قدرتها على توفير سرعات تنزيل فائقة السرعة. بالمقارنة مع سابقتها، الجيل الرابع، حيث تتميّز بتحسينات ملحوظة، وتوفّر سرعات تنزيل تصل إلى 100 مرّة، وهذه السرعة المتزايدة تفتح إمكانيّات جديدة للمستهلكين والشركات على حدّ سواء.

وفي عالم الترفيه والوسائط، تتيح تقنيّة الجيل الخامس البثّ السلس للمحتوى عالي الدقّة، ممّا يحدّ من التخزين المؤقّت والتأخير، وهذا يعني أنّه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأفلامهم المفضّلة وبرامجهم التلفزيونيّة والأحداث الرياضيّة الحيّة دون انقطاع، ممّا يخلق تجربة مشاهدة غامرة أكثر، بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد صناعة الألعاب بشكل كبير من الجيل الخامس لأنّها تتيح ممارسة الألعاب متعدّدة اللاعبين في الوقت الفعليّ بأقلّ قدر من التأخير، ممّا يوفّر للاعبين بيئة لعب أكثر استجابة وتفاعليّة، بالإضافة إلى زمن الوصول المنخفض، والّذي يشير إلى التأخير بين إرسال الأمر والاستجابة المقابلة الّتي يتمّ تلقّيها، حيث يتمّ تقليل زمن الوصول بشكل كبير، ممّا يتيح الاتّصال شبه الفوريّ بين الأجهزة. هذا له آثار بعيدة المدى عبر العديد من الصناعات.

وفي مجال المركبات ذاتيّة القيادة، يعدّ ذلك أمرًا بالغ الأهمّيّة لضمان النقل الآمن والفعّال، وباستخدام الجيل الخامس، يمكن للمركبات التواصل مع بعضها البعض ومع البنية التحتيّة المحيطة في الوقت الفعليّ، ممّا يسهّل أوقات ردّ الفعل بشكل أسرع ويعزّز السلامة العامّة على الطرق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث إنترنت الجيل الخامس ثورة في الرعاية الصحّيّة من خلال تمكين العمليّات الجراحيّة والاستشارات عن بعد، حيث يمكن للأطبّاء التحكّم عن بعد في الأنظمة الجراحيّة الروبوتيّة بدقّة دقيقة، حتّى من أجزاء مختلفة من العالم.

وبحسب باحثين، فإنّ واحدة من أبرز ميزات تقنيّة الجيل الخامس هي قدرتها على دعم الاتّصال الهائل للأجهزة، ومع انتشار أجهزة إنترنت الأشياء، الّتي تتراوح من الأجهزة المنزليّة الذكيّة إلى أجهزة الاستشعار الصناعيّة، ارتفع الطلب على شبكة قادرة على التعامل مع عدد كبير من الاتّصالات، ترتقي تقنيّة 5G إلى هذا التحدّي من خلال توفير سعة شبكة محسنة والقدرة على توصيل ملايين الأجهزة في وقت واحد.

ويعتبر هذا الاتّصال تحويليًّا بشكل خاصّ في قطاعات مثل المدن الذكيّة والأتمتّة الصناعيّة، ففي المدن الذكيّة، تتيح شبكة الجيل الخامس مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك إدارة حركة المرور الذكيّة وأنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة والمراقبة البيئيّة في الوقت الفعليّ، ومن خلال توصيل الأجهزة والأنظمة المختلفة، يمكن أن تصبح المدن أكثر استدامة وكفاءة وصلاحيّة للعيش.

ويعتبر الواقع المعزّز تقنيّة تقوم بتركيب عناصر افتراضيّة على العالم الحقيقيّ، ممّا يعزّز إدراك المستخدم وتفاعله مع محيطه، وتلعب شبكة الجيل الخامس دورًا حيويًّا في إطلاق الإمكانات الكاملة للواقع المعزّز من خلال توفير النطاق التردّديّ اللازم وزمن الاستجابة المنخفض المطلوب لتجارب الواقع المعزّز.

وفي حين أنّ الفوائد المحتملة لتقنيّة الجيل الخامس هائلة، إلّا أنّ هناك العديد من التحدّيات والاعتبارات الّتي يجب معالجتها لنشرها على نطاق واسع، وتتمثّل إحدى التحدّيات الأساسيّة في الحاجة إلى بنية تحتيّة قويّة وواسعة النطاق لدعم الطلبات المتزايدة على البيانات لشبكات الجيل الخامس، وويشمل ذلك تركيب محطّات أساسيّة جديدة ونشر كابلات الألياف الضوئيّة لضمان اتّصال موثوق وعالي السرعة.