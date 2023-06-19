أكثر 10 شركات ابتكارا في مجال التكنولوجيا

في هذه المقالة سنقدم لكم قائمة شاملة تضم أشهر الشركات التي جرى تصنيفها ضمن الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا.

الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا كثيرة ومتعددة فمنها المحلي ومنها العالمي، إلا أن كافة هذه الشركات تشترك في هدف واحد ألا وهو زيادة التطور التكنولوجي والابتكار في مختلف المجالات يومًا بعد يوم مما يجعل الحياة أسهل وأفضل على البشر في جميع أنحاء العالم.

التكنولوجيا لها تأثير إيجابي في كافة المجالات العلمية والترفيهية والتعليمية والخدمية وغيرها؛ لذلك قررنا من خلال هذه المقالة تعريفك على أكثر 10 شركات ابتكارًا في مجال التكنولوجيا.

دليلك الشامل عن أكثر 10 شركات ابتكارًا في مجال التكنولوجيا

صنعت الكثير من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا اسمًا من ذهب لتُصبح من أكثر الشركات ابتكارًا وتفوقًا في مجال التطور التكنولوجي، فهناك شركات صُنفت من ضمن الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا بناء على الأجهزة التكنولوجية الذكية المشهورة بتصنيعها، وهناك من جرى تصنيفها ضمن هذه القائمة نظرًا لتطورها الكبير في إحدى الصناعات التي يتم فيها استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة.

وفي هذه المقالة سنقدم لكم قائمة شاملة تضم أشهر الشركات التي جرى تصنيفها ضمن الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا.

ما هو الهدف من التكنولوجيا في حياة البشر

إن الغرض من التكنولوجيا هو تلبية حاجة الإنسان أو حل المشاكل البشرية، فيمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد على تلبية العديد من احتياجات البشرية لنجدها قد دخلت تقريبا في جميع المجالات والقطاعات، كقطاع الصحة ومجال التعليم والخدمات العامة، وتأمين المأوى والغذاء والملبس ورفع نسبة التواصل.

شركة آبل Apple

تأسست شركة "آبل" عام 1976 على يد ستيف جوبز وستيف وزنياك وتخصصت الشركة في صناعة الهواتف المحمولة والآي باد وأجهزة الحواسيب التي تحمل جميعها اسم الشركة لتُصبح ماركة عالمية، يوجد فروع بيع بالتجزئة تابعة للشركة في العديد من دول العالم لبيع جميع منتجات شركة آبل.

وتتوالى اختراعات الشركة في مجال التكنولوجيا حتى ظهر أحدث اختراعات الشركة ألا وهو الخاتم الذكي الذي جرى إطلاقه عام 2022 ليُحدث ضجة كبيرة في مجال التكنولوجيا، فالخاتم مصمم لاستشعار التغيرات الفسيولوجية في جسم المستخدم مثل معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم وغيرها.

شركة جوجل Google

حققت شركة "جوجل" نجاحًا كبيرًا جدًا في العالم كله منذ نشأتها عام 1998 على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين، بدأت الشركة في التوسع حتى اتخذت كاليفورنيا كمقر رئيسي لها، فهي في الأساس شركة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت والتي تستطيع تنظيم هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات الموجودة على الإنترنت.

حصلت شركة "جوجل" على نجاح هائل من أحدث ابتكاراتها التكنولوجية لعام 2023 وهو عبارة عن كمبيوتر مميز فائق السرعة والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

شركة مايكروسوفت Microsoft

تأسست شركة "مايكروسوفت" على يد بيل غيتس عام 1975 وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا في مجال التطور التكنولوجي، فالشركة متخصصة في مجال تقنيات الحاسوب وهي أكبر مصنع للبرمجيات في العالم.

أطلت شركة "مايكروسوفت" على وسائل التطور التكنولوجي التي جرى ابتكارها مؤخرًا باختراع جديد أحدث ضجة كبيرة في مجال التكنولوجيا ألا وهو الروبوت القادر على تقليد وتقمص أي هوية من خلال الاطلاع على بعض البيانات مثل عدد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي تساعده على أن يصبح نسخة من الشخصية التي نرغب في التواصل معها من خلال تقليد نفس الصوت وطريقة الكلام وغيرها.

شركة سامسونغ Samsung

للوهلة الأولى يرتبط اسم شركة "سامسونغ" في أذهان الكثير بالأجهزة الكهربائية أو أجهزة الهاتف المحمول، ولكن هذا ليس كل شيء، فشركة "سامسونغ" أصبحت واحدة من الشركات الأكثر تطورًا وابتكارًا في مجال التكنولوجيا، وهي ليست مجرد شركة تقوم بتصنيع الأجهزة بتكنولوجيا متطورة إنما وصل حجم التطور والابتكار التكنولوجي في هذه الشركة إلى إمكانية التحكم في هذه الأجهزة باستخدام الساعة الذكية، حتى أنك قد تجد رسالة نصية على هاتفك تخبرك أن باب الثلاجة تُرِك مفتوحًا أو إمكانية تحديد وقت تشغيل أو إيقاف غسالة الصحون عن بُعد فقط لأنك تلقيت رسالة على هاتفك أو ساعتك الذكية تُخبرك أن هذا الوقت هو الأمثل لتوفير الطاقة.

شركة BOE Technolgy

وصلت شركة BOE Technolgy إلى مستوى عالمي كواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في مجال التكنولوجيا والتي تتخذ من بكين مقرًا لها، الشركة معروفة بصناعة أجهزة الاستشعار والشاشات التي تُستخدم في الأجهزة الطبية وأجهزة الهاتف المحمولة وغيرها.

شركة IBM

تُعد شركة "آي بي ام" واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء منتجات أكثر تطورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وتصنيع منتجات متعلقة بالخدمات المالية والصحية، فقد حصلت الشركة على أكثر من 9000 براءة اختراع مرتبط باستخدام الذكاء الصناعي.

شركة بي ام دبليو BMW

تنفرد شركة "بي إم دبليو" بقدرتها العالية في الدمج بين أكبر قدر من الأمان والتكنولوجيا في منتجاتها، وهذا ما جعلها تُصنف كواحدة من أفضل وأكثر الشركات ابتكارًا في مجال التكنولوجيا، فدائمًا ما تبحث الشركة عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في سياراتها، لذلك ابتكرت الشركة القيادة الذاتية للسيارة والتحكم باللمس وإمكانية إيقاف السيارة عن بُعد، بالإضافة إلى رفاهية التدليك والمساج الموجودة في مقاعد السيارة، وتنبيهك بحالة السيارة بشكل عام من على بعد.

شركة تيسلا موتورز Tesla Motors

يرتبط اسم "تيسلا" دائمًا بأفضل جودة وأقصى مراحل التطور التكنولوجي التي يمكن أن يتمتع بها العميل في سيارته، حيث نجد أن واحدة من أفضل وأجرأ ابتكارات شركة تسلا هو ابتكار بطاريات جديدة للسيارات تعمل بالطاقة الشمسية وتخزنها بالإضافة إلى إمكانية تحميل تطبيقات للسيارات بكل سهولة لضمان توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية والأمان للعملاء مستغلة التطور التكنولوجي العظيم.

شركة أمازون Amazon

خرجت شركة "أمازون" عن نطاق كونها واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية لتحتل مكانة مختلفة بين أكثر الشركات ابتكارًا في مجال التكنولوجيا مستعينة بالتقدم التكنولوجي في خدمة هدفها الأساسي وهو زيادة حجم مبيعاتها والوصول إلى أكبر عدد من العملاء حول العالم، حيث أطلقت شركة "أمازون" خدمة التوصيل خلال 30 دقيقة فقط باستخدام الطائرات بدون طيار.

شركة ميتا Meta

استطاعت شركة "ميتا" تحقيق نجاح كبير جدًا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ تأسيس الشركة على يد مارك زوكربيرغ عام 2004 تطورت كثيرًا ليصبح تحت مظلتها العديد من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"ماسنجر" و"واتس آب".

وقد أطلقت شركة "ميتا" عالمًا افتراضيًا جديدًا أطلقت عليه اسم "هوريزون وورد"، وهو مبني على تقنية الميتافيرس Metaverse التي تمنح مستخدمي هذه المواقع والتطبيقات إمكانية خوض تجارب اجتماعية مختلفة من خلال الاندماج في الواقع الإفتراضي، كإمكانية حضور حفل أو مشاهدة مباراة حماسية في الملعب بين الجمهور وأنت داخل منزلك فقط باستخدام تقنية الميتافيرس.

الشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا كثيرة ومتنوعة فمنها من يهتم بمجال البرمجيات والحواسيب والإنترنت والهواتف والساعات الذكية والمواقع والتطبيقات مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"ميتا" وغيرها ومنها من يهتم يالاستفادة من هذا التطور التكنولوجي والابتكار الفريد من نوعه في مجال صناعتها مثل "تيسلا" و"بي إم دبليو" و"سامسونغ" و"أمازون" وغيرها.