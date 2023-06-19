التطبيقات الحديثة المنتشرة على أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول كثيرة ومتنوعة، ومن ضمنها عدد من التطبيقات المهمة التي تساعد الأشخاص على إنجاز الكثير من المهام مما ينعكس بشكل إيجابي

الوقت هو أهم ما يملكه الإنسان، لذلك تبدأ أولى خطوات النجاح بالنسبة لرجال الأعمال والأشخاص المؤثرين في العالم بالاهتمام بالوقت، الأمر الذي ينعكس بشكل ملحوظ على مدى الإنتاجية والتنظيم، فأنت قادر على تحقيق أهداف أكثر وإنجازات أكبر من خلال تنظيمك للوقت وحياتك مما يزيد من إنتاجيتك ويضعك على أولى درجات سلم النجاح.

لكن هناك الكثير ممن يعرفون تلك النصيحة ولكن لا يعلمون كيفية تنفيذها؛ لذلك قررنا من خلال هذه المقالة مساعدتك بأفضل 10 تطبيقات ضرورية للإنتاجية والتنظيم.

تطبيقات ضرورية تساعدك على التنظيم وزيادة الإنتاجية

التطبيقات الحديثة المنتشرة على أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول كثيرة ومتنوعة، ومن ضمنها عدد من التطبيقات المهمة التي تساعد الأشخاص على إنجاز الكثير من المهام مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاجية الفرد سواء مع نفسه أو إذا كان يعمل ضمن فريق، ومن بين الأفضل قمنا بترشيح 10 تطبيقات في هذا المقال:

تطبيق Microsoft To Do

يتضح من اسم التطبيق أنه يساعدك على إنجاز الأعمال أو المهام المطلوبة منك، فإذا كنت طالبًا أو موظفًا تعمل بمفردك أو ضمن فريق فهناك مجموعة من المهام التي ترغب في إنجازها يوميًا للحفاظ على مستوى إنتاجيتك، لذلك يستطيع التطبيق مساعدتك على ذلك ومن أبرز مميزاته:

يضع التطبيق قائمتين بالمهام المطلوبة من الشخص: قائمة يومية وقائمة أسبوعية وذلك لتحفيزك على تحقيق الأهداف الصغيرة ثم الكبيرة.

إذا كنت مديرًا أو قائدًا لفريق عمل فيمكنك وضع قائمة مهام وإرسالها إلى باقي أعضاء الفريق لمتابعة المهام المطلوبة أولًا بأول.

يُعد هذا التطبيق واحدًا من أسهل التطبيقات وأكثرها ترتيبًا، إذ تستطيع بكل سهولة إضافة المهام وحذفها وتنظيمها في ملفات.

يمكن وضع بعض الملاحظات على المهام لمساعدتك في تذكر المطلوب بالتفصيل في كل مهمة.

يستطيع الشخص وضع مواعيد للمهام ومنبهات للتذكير بمواعيد تلك المهام في وقتها.

تطبيق RescueTime

الحفاظ على الوقت وتقدير قيمته مهم لدى الأشخاص الذين يبحثون عن النجاح، لذلك جرى تصميم هذا التطبيق للحفاظ على الوقت وذلك من خلال تحديد الأهداف والمهام المرغوب تنفيذها ومنع الشخص عن أي مشتات تكن سببًا في إهدار الوقت، ومن مميزات التطبيق:

تتبع الاستخدام لمعرفة أكثر التطبيقات أو الألعاب التي تستهلك وقتك من خلال إرسال تقرير إسبوعي باستخدامك للهاتف.

يساعد التطبيق مدمني الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على التخلص من ذلك الإدمان نظرًا لاحتوائه على خاصية تقييد الشاشة.

يقوم التطبيق بإرسال الإشعارات للشخص لتنبيهه إلى الإفراط في الوقت المسموح به لاستخدام الهاتف.

يقوم التطبيق بمساعدة الأشخاص على وضع قائمة بعادات جديدة يرغبون في تنفيذها ويساعدهم على تتبعها.

التطبيق متوفر على كل من Apple Store وGoogle Play.

تطبيق Todoist

يساعدك تطبيق Todist على تكوين رؤية أوضح وصورة أفضل عن مدى تنظيمك وإنتاجيتك، فالتطبيق قادر على مساعدتك في وضع قائمة بالأعمال التي ترغب في تنفيذها خلال اليوم والأسبوع والشهر مما يساعدك على تتبع مهامك بسهولة، ويتميز التطبيق بالآتي:

مساعدتك على ترتيب مهامك حسب الأولوية والأكثر أهمية.

إرسال إشعارات وتنبيهات بوقت أداء كل مهمة من مهام يومك.

التطبيق مجاني فلا يتطلب دفع اشتراك شهري أو سنوي.

إمكانية مشاركة المهام أو الملفات الخاصة بتلك المهام مع أصدقائك.

تطبيق Forest

تقوم فكرة هذا التطبيق على تحفيزك لأداء مهامك بتركيز دون تشتيت، فكلما زاد معدل تركيزك وعدم تشتتك واستخدامك للتطبيقات الأخرى التي تضيع وقتك كلما زاد معدل الأشجار في غابتك، فالأشجار تدل على تقدمك في إنجاز أعمالك ومهامك وفي حالة عدم القدرة على إنجاز تلك المهام يموت الشجر في غابتك، ومن أبرز مميزات هذا التطبيق:

حصوله على تقييمات عالية جدًا من المستخدمين جعلته واحدًا من أفضل التطبيقات التي تساعد على التنظيم والإنتاجية.

يحفز التطبيق على إنجاز المهام والأعمال اليومية من خلال إرسال المكافآت التشجيعية لمستخدميه.

تطبيق Google Calender

يُعد تطبيق Google Calender أحد أهم التطبيقات المستخدمة في التنظيم والإنتاجية، فهو أكثر التطبيقات التي يلجأ إليها الموظفين لإنشاء قائمة بالأعمال لتذكريهم وتحفيزهم على أدائها، ومن ضمن مميزات التطبيق:

استخدام التقويم الموجود على الجهاز لتنظيم المهام.

يقوم التطبيق كل يوم بإرسال بريد إلكتروني لتنبيهك بقائمة بالمهام المطلوبة واجتماعاتك ومواعيدك.

التطبيق مجاني أيضًا مدى الحياة.

تطبيق Evernote

عنوان هذا التطبيق هو السهولة والسرعة والتنظيم والمتابعة، فالتطبيق يُقدم لك الكثير من المميزات التي تزيد من تنظيمك وقدرتك الإنتاجية، فقد جرى تصنيفه على أنه التطبيق الأول في العالم الأسرع والأكثر نظامًا في تنظيم أفكارك وملاحظاتك، ومن أهم مميزاته:

يدعم التطبيق أكثر من لغة من بينها اللغة العربية.

يُساعدك على إنشاء قوائم بالأعمال والمهام المطلوبة حتى تتمكن من مراجعتها، كما يمكنك مشاركة تلك القوائم مع فريق العمل.

سهولة وسرعة تسجيل الملاحظات سواء عن طريق الكتابة أو الصوت أو الصورة وغيرها.

تطبيق Any.do

ينتشر استخدام تطبيق Any.do على جميع أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر، فهو قادر على تنظيم يومك من بدايته حتى نهايته مما يساعدك على زيادة إنتاجيتك وتحقيق أهدافك، ومن أبرز ما يتميز به هذا التطبيق:

تقديم إمكانية تحديد الأهداف والمهام اليومية والأسبوعية والشهرية مما يساعدك على التقدم والنجاح في حياتك العملية والعلمية وكذلك الشخصية.

تنظيم المشاريع الخاصة بك سواء في العمل أو حياتك الاجتماعية وذلك من خلال سهولة إعداد القوائم بالمهام المطلوبة.

التطبيق مجاني مدى الحياة، كما يمكن تنزيله على الساعات الذكية لسهولة الاطلاع عليه وتنفيذ المهام التي جرى إعدادها في قوائم من قبل.

تطبيق Asana

يستطيع هذا التطبيق أن يساعدك على التقدم في إنجاز أعمالك بسهولة من خلال عدة مميزات أهمها:

سهولة إعداد القوائم بالمهام المطلوبة من الفريق لإنجاز المشاريع في موعدها.

إمكانية مشاركة المهام المطلوبة مع كل فريق وسهولة مناقشتها.

إمكانية أضافة مهام جديدة تحت عنوان مشروعات جديدة قبل مشاركتها مع الآخرين.

تطبيق Trello

يعتمد هذا التطبيق على طريقة وضع المهام المطلوب تنفيذها على شكل لوحات Kanban والتي يتم من خلالها تنظيم المهام من خلال كتابتها على شكل ملاحظات على بطاقات، ويمكن سحب كل بطاقة لقراءة المهمة المطلوبة وتسجيل الملاحظات الخاصة بكل مهمة على البطاقة الخاصة بها مما يجعل مهمة تحقيق المهام المطلوبة لزيادة الإنتاجية وتنظيم الوقت أسهل وأكثر كفاءة، ومن ضمن مميزات التطبيق:

تصميم القوائم المطلوبة والتي تحتوي على عدد من البطاقات كل بطاقة بها مهمة يجب إنجازها.

يمكن تحميل المستندات والملفات على كل مهمة لسهولة إنجازها.

يمكن تحميله بالمجان على أي هاتف Android أو IOS.

تطبيق Atracker

يتضح من اسم التطبيق أنه يعمل بمثابة المتتبع لمهامك وأعمالك وهل قمت بإنجازها في الوقت المحدد أم لا، فالتطبيق يساعدك على إنجاز أعمالك اليومية ومهامك المطلوبة بشكل بياني يُحدد أهمية وأولوية كل مهمة والوقت المطلوب لإنجازها وفي نهاية كل اسبوع ونهاية كل شهر يقوم التطبيق بإرسال تقرير بنشاطك وإنجازاتك.

تطبيقات التنظيم والإنتاجية كثيرة وتساعد بالفعل على إنجاز المهام اليومية بشكل إيجابي مما ينعكس على زيادة نجاحك في تنفيذ مشروعاتك، ولكن كل هذه التطبيقات تحتاج إلى التزام في تنفيذ المهام التي يتم وضعها بها للوصول إلى النجاح، لذلك قبل تنزيل أي تطبيق حاول دائمًا أن تضع هدفًا أساسيًا بداخلك ألا وهو النجاح، فالتطبيقات هي عامل مساعد للتنظيم ولكن النجاح يبدأ من إرادتك الداخلية أولًا.