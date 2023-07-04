كيف تجعل منزلك أكثر كفاءة في استخدام الطاقة باستخدام تقنية المنزل الذكي؟

نظام المنزل الذكي هو مصطلح يستخدم للمنازل التي تحتوي على الأجهزة المتصلة بالشبكة موفرة خاصية التحكم عن بعد وإدارة الأجهزة المنزلية بالكامل، وموفرة لأصحاب المنازل الأمان والراحة والطاقة والحرارة، لذلك فهي تعتبر صديقة للبيئة ويمكن أن تكون أكثر توفيرًا لتكاليف المعيشة.

يمكن إنشاء المنازل الذكية من خلال أنظمة لاسلكية أو سلكية، فيساعدك هذا على التحكم في كافة جوانب الحياة في البيت وأنت جالس على الأريكة، كما يمكنك الحصول على تنبيه بشأن أي حدث قد يحدث وأنت خارج المنزل، كمحاولة أحدهم الدخول إلى بيتك وصولًا لمعرفة إذا ما كانت ثلاجتك فارغة أم لا من الطعام.

كيف ساهمت المنازل الذكية في توفير الطاقة؟

إن استخدام المنازل الذكية لتوفير الطاقة يعتمد على متابعة "الأجهزة" لأسلوب حياتك، ومن ثم إيجاد الطرق المناسبة لعدم إهدارها، إذ صمّمت هذه البيوت الذكية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتاحة، ووفقًا لدراسات مختلفة فإن المنازل الذكية توفر ما يصل إلى 30-40% من الطاقة.

ويكون ذلك من خلال:

مراقبة درجات الحرارة من خلال تتبع حركاتك بالمنزل.

تعديل درجة حرارة الغرف المستخدمة فقط.

مراقبة حضورك في الغرف لتعديل أنظمة الإضاءة.

متابعة الطاقة التي تستخدمها الأجهزة المنزلية لدينا، وضبط معدلات استهلاكها والتحكم بها وفقًا لنشاطك اليومي.

ما هي فوائد استخدام المنازل الذكية؟

1. التحكم في تغيير نظام المنزل بالكامل

يتيح لك المنزل الذكي إمكانية التحكم في منزلك وتغيير النظام بالكامل وفقًا لاحتياجاتك الموسمية واليومية، ويكون ذلك دون أي جهد بدني منك بل بإمكانك تغيير النظام وضبط الأمور حسب احتياجاتك من خلال هاتفك المحمول.

على سبيل المثال بإمكانك تشغيل نظام التدفئة في الشتاء ونظام التبريد في الصيف وأنت خارج المنزل وسيقوم النظام بضبط كل شيء في الغرف دون تدخل منك، وستكون بالتأكيد حياتك أسهل عند اختيارك للمنزل الذكي.

2. نظام الإغلاق الذكي للأبواب والنوافذ

تعد أنظمة إغلاق الأبواب والنوافذ الذكية إحدى أفضل مزايا نظام التشغيل الذكي للمنزل، ومن خلالها يمكنك بضغطة زر واحدة القيام بذلك ودون التفكير في ما قد يحدث وأنت خارج المنزل أو في حالة السفر، ما يجعل ذهنك مرتاحًا تمامًا دون أن تخشى من أن يتعرض منزلك للسرقة في أي وقت، أما إذا كان لديك أطفال فإن هذا النظام بالتأكيد سيفيدك عندما تخشى فتحهم لأحد الأبواب أو النوافذ وخروجهم في أي وقت خصوصا إن كانت لديك بعض المهام المستعجلة الخاصة بالعمل ولا يمكنك الانتباه لهم بشكل تام بشكل متواصل، كما يساعدك هذا النظام أيضًا على الانتباه لدخول أو خروج أي شخص من المنزل سواء إن كنت داخله أو خارجه.

3. تنشيط أجهزة الإنذار التلقائية في المنزل

تعمل أجهزة الإنذار في المنازل الذكية بحساسية فائقة، فإذا استشعرت أي خطر تبدأ الصفارات في العمل على الفور، فعلى سبيل المثال إن استشعارها لوجود حريق بالمنزل يكون عاليًا جدًا فتنبهك إلى وجود خطر قريب، بالإضافة إلى إقتراح أكثر طريق آمن للخروج من المنزل ما يعني إعطائك مزيدا من الأمان والسلامة لك ولأسرتك.

4. الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية

من خلال أنظمة التحكم الذكي هذه يمكنك بسهولة التحكم في كافة الأجهزة التي تستخدمها العائلة، إذ يمكنك بنقرة زر أن تطفئ المكواة التي نسيتها في قابس الكهرباء في الصباح، أو حتى إغلاق المراوح والميكرويف في حالة نسيانهم، مما يضمن لك الشعور بالأمان والسلامة لكل ما في المنزل سواء عائلتك أو أجهزتك الكهربائية أو منزلك ذاته دون أن تخشى من أن تحترق إذا نسيتها أنت أو أحد أفراد العائلة.

5. تقليل تكاليف الطاقة

يساعدك نظام التشغيل الاَلي للمنزل على التحكم في تكاليف الطاقة، إذ يمكن للترموستات والإضاءة الذكية والتدفئة والتبريد الذكي مساعدتك على خفض استهلاكك من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة التي لا تستخدمها، كما يعينك أيضًا على التحكم في إضاءة الغرف التي ينسى أفراد العائلة إغلاق مصابيحها أو تكييفاتها عند الخروج منها، إذ تعمل هنا أنظمة الاستشعار في إنهاء عمل كل شيء في حالة خلو الغرفة من الأفراد وذلك بعد استشعار خلو الغرفة من حرارة الأجسام، ما يعني تقليل فاتورة الكهرباء التي تنتظرها كل شهر، وبالتالي تقليل التكلفة الخاصة بالطاقة في المنزل.

6. تعديل درجات الحرارة تلقائيًا

إن التحكم في درجات حرارة المنزل يساعدك في تقليل تكلفة الطاقة أيضًا، إذ يمكنها أن تنظم درجات الحرارة في الصباح والمساء وفقًا للأجواء في الخارج، كما يمكنك ضبط درجات الحرارة وتبريد أو تدفئة المنزل قبل الوصول إليه ليكون مهيئًا لاستقبالك، كما أن النظام الذكي للمنزل يقرأ احتياجاتك المعتادة من درجات الحرارة في الصباح والمساء وبالتالي سوف يعمل من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى ضبطه فيما بعد.

7. توفير الوقت

تساعدك أنظمة التشغيل الآلي للمنزل الذكي على تقليل الوقت الذي تقضيه في عمل المهام اليومية، كتشغيل الأجهزة الكهربائية أو فتح واغلاق النوافذ والستائر أو العودة الاضطرارية إلى المنزل بعد الخروج بساعات للتحقق مما إذا كان مصباح السرير أو مكيف الهواء مغلقًا أم لا أو تكنيس البيت، فمن خلال هاتفك المحمول يمكنك التأكد من إغلاق كافة الأجهزة والستائر والنوافذ، والاطمئنان على كل شيء في الداخل.

كيف تحمي منزلك الذكي من المتسللين

اشتري ما تحتاجه فعلًا

قبل طلب مكبر صوت ذكي أو ترموستات للحرارة أو جرس باب ذكي ضع في اعتبارك مستوى راحتك عند الموازنة بين الراحة والأمان والخصوصية، قد توفر كاميرا الأمان الحماية ولكن هل لا مشكلة لديك مع اللقطات التي يتم تحميلها على الإنترنت؟ مثال آخر فمساعدي الصوت مثل Alexa لا يوضعون في وضعية النوم أبدًا ودائمًا ما يستمعون لأوامرك، فهل هذا مخيف أم أنها ميزة؟ اكتشف ما تحتاجه من المنزل ذكي.

تأمين شبكة الـWi-Fi الخاصة بك

أولا، يجب عليك تأمين شبكة الـWi-Fi الخاصة بك بكلمة مرور قوية، فعادة ما تكون الحماية في الراوترات ضعيفة، لذا فإن تغيير كلمة السر هي الحل الأمثل لذلك، وإذا لم يكن لديك علم عن طريقة القيام بذلك فيمكنك بكل سهولة التواصل مع مزود خدمة الانترنت لديك ليدلك على الطريقة خطوة بخطوة.

تحديث البرامج الثابتة

البرنامج الثابت هو البرنامج منخفض المستوى الذي يعمل على تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك وغيره من أدوات إنترنت الأشياء (IoT)، ويمكنك الوصول إلى البرامج الثابتة في جهاز التوجيه الخاص بك لتغيير كلمة المرور من الإعدادات.

أما الأجهزة المتصلة الأخرى فعادة ما تقوم الشركات بتحديثات لإصلاح الأخطاء وإضافة ميزات جديدة لها، والتي يكون تحديث العديد منها تلقائيًا عند الاتصال بشبكة الـWi-Fi.

أنت تعرف الآن كيف يمكن للمنزل الذكي أن يسهل عليك كافة أمور حياتك سواء كنت داخل المنزل أو في الخارج، كما يعطيك العديد من المزايا ويوفر لك الوقت والجهد والتكلفة ويضمن لك السلامة لأسرتك وممتلكاتك، موفرًا لك حياة صحية صديقة للبيئة، ويجعلك تنتقل إلى مستوى معيشي أفضل وأكثر هدوئًا وراحة دون عناء.