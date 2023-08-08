المملكة المتّحدة: مفوّضيّة الانتخابات كانت مخترقة لأكثر من عام

قال الرئيس التنفيذيّ لمفوّضيّة الانتخابات شون ماكنالي في بيان "نعلم الأنظمة الّتي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدّد بشكل قاطع ما هي الملفّات الّتي قد تكون اخترقت أو ربّما لم تخترق".

في تغريدة نشرتها عبر موقع "إكس"، أعلنت مفوّضيّة الانتخابات في المملكة المتّحدة، عن تعرّضها ولأكثر من عام، لاختراق من "جهات معادية". ولم تحدّد المفوّضيّة اسم الجهة المخترقة لخوادمها المضيفة لبريدها الإلكترونيّ وأنظمة المراقبة، بالإضافة إلى نسخ من لوائح الناخبين الّتي تتضمّن تفاصيل ملايين المقترعين.

وكتبت الهيئة المستقلّة المشرّفة على الانتخابات في تغريدة "اليوم أعلنا أنّنا كنّا عرضة لهجوم سيبرانيّ معقّد، واخترقت أنظمتنا من جهات معادية".

وقال الرئيس التنفيذيّ لمفوّضيّة الانتخابات شون ماكنالي في بيان "نعلم الأنظمة الّتي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدّد بشكل قاطع ما هي الملفّات الّتي قد تكون اخترقت أو ربّما لم تخترق".

رصدت الحادثة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة.

وقالت المفوّضيّة "اتّضح أنّ جهات معادية اخترقت الأنظمة أوّلًا في آب/أغسطس 2021".

وأضافت "نأسف لأنّ رصدها استغرق وقتًا طويلًا".

وشرحت أنّه "كان علينا اتّخاذ إجراءات علاجيّة بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين وتقدير حجم الحادثة وتطبيق إجراءات أمنيّة إضافيّة" قبل إطلاع الرأي العامّ على التطوّرات.