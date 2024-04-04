تايوان: أكبر شركة رقائق إلكترونيّة تستأنف عملها بعد الزلزال

تلعب تايوان دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالميّ لأنّ شركاتها تصنع أشباه الموصّلات لتقنيّات مثل الذكاء الاصطناعيّ والهواتف الذكيّة والمركبات الكهربائيّة...

استأنفت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصّلات TSMC، الخميس، عمليّاتها، فيما بدأت البلاد بالتعافي من أسوأ زلزال تشهده منذ 25 عامًا.

وقالت TSMC في بيان، إنّها استأنفت الإنتاج خلال أقلّ من 24 ساعة بعد وقوع الزلزال المدمّر، مشيرة أنّه لم يحدث أيّ ضرر لأهمّ معدّات صنع الرقائق لديها.

بينما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنّه تمّ تعزيز بيان الشركة من خلال الأخبار الواردة اليوم من مجمّع تاينان للعلوم في تايوان، "حيث يتمّ تصنيع العديد من تلك الرقائق المتقدّمة".

ويبدو أنّ التقدّم التكنولوجيّ في تايوان أدّى إلى إبقاء الأضرار والإصابات منخفضة نسبيًّا، غداة الزلزال الّذي بلغت قوّته 7.2 درجات والّذي ضرب الساحل الشرقيّ للبلاد في وقت مبكّر من الأربعاء.

وقامت الحكومة بمراجعة قوانين البناء وغيرها من اللوائح بعد زلزال عام 1999 الّذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص.

وفي حين أنّ الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الزلزال الأخير لم يعرف بعد، فإنّ أحدث الأرقام تشير إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وتلعب تايوان دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالميّ لأنّ شركاتها تصنع أشباه الموصّلات لتقنيّات مثل الذكاء الاصطناعيّ والهواتف الذكيّة والمركبات الكهربائيّة.

وبقيادة شركة TSMC، ينتج اللاعبون الوطنيّون ما يقدّر بنحو 80 بالمئة إلى 90 بالمئة من الرقائق المتطوّرة، بحسب بيانات وول ستريت.

والأربعاء، أعلنت إدارة الأرصاد الجوّيّة المركزيّة في تايوان أنّ قوّة الزلزال بلغت 7.2 درجات، وذكرت أنّه تمّ تسجيله على بعد 25 كيلومترًا جنوب مدينة هوّالين وعلى عمق 15 كيلومترًا.