"بي ام دبليو" تسحب 1.36 مليون سيارة بسبب مشاكل في الوسائد الهوائيّة

وخضعت ملايين السيّارات من علامات جارية عدّة (بينها مازدا وفورد وهوندا وبي إم دبليو) لعمليّات سحب عدّة منذ عام 2014 على خلفيّة تغيير الوسائد الهوائيّة المصنّعة من هذا المورد، الّذي أشهر إفلاسه مذاك...

أعلنت الهيئة الناظمة لسوق السيّارات في الصين الجمعة أنّ شركة "بي إم دبليو" الألمانيّة ستسحب 1,36 مليون سيّارة في البلاد بسبب عيب في الوسائد الهوائيّة يشكّل "خطرًا على السلامة".

وأوضحت الهيئة أنّ جهاز نفخ الوسادة الهوائيّة الموجود في نماذج معيّنة من عجلات القيادة الخاصّة بالعلامة التجاريّة الألمانيّة "يمكن أن ينفجر ويؤدّي حطامه إلى إصابة ركّاب السيّارة".

وقالت في بيان إنّ عمليّة السحب هذه تتعلّق بسيّارات تنتجها "بي إم دبليو" محلّيًّا وأيضًا بمركبات تستوردها العلامة التجاريّة. وستجرى الإصلاحات اللازمة مجّانًا. كما أنّ الوسائد الهوائيّة المعنيّة مصنّعة من شركة "تاكاتا" Takata اليابانيّة.

وخضعت ملايين السيّارات من علامات جارية عدّة (بينها مازدا وفورد وهوندا وبي إم دبليو) لعمليّات سحب عدّة منذ عام 2014 على خلفيّة تغيير الوسائد الهوائيّة المصنّعة من هذا المورد، الّذي أشهر إفلاسه مذاك.

وفي تمّوز/يوليو الماضي، سحبت "بي إم دبليو" ما يقرب من 400 ألف سيّارة في الولايات المتّحدة للسبب عينه.

وتحتلّ الصين الصدارة على قائمة أكبر أسواق السيّارات في العالم.

وفي الشهر الماضي، مثّلت السيّارات الهجينة والكهربائيّة أكثر من نصف مبيعات المركبات في البلاد، في سابقة من نوعها في هذا المجال الّذي تهيمن عليه العلامات التجاريّة المحلّيّة وحيث المنافسة شرسة بشكل خاصّ.