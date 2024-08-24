كل ما تحتاج لمعرفته عن Samsung Galaxy M35 5G

اختبرنا أيضاً قدرات Samsung Galaxy M35 5G على تسجيل الفيديو حيث يمكن للكاميرا الخلفية الأساسية تسجيل فيديوهات بدقة 4K و 30fps

تعرف سلسلة Galaxy M من سامسونغ بأنها اقتصادية وتقدم قيمة جيدة مقابل السعر. وهاتف سامسونغ الأخير من هذه السلسلة Samsung Galaxy M35 5G يسير على هذا التقليد العظيم.

تم تجهيز Samsung Galaxy M35 5G بتقنيات جديدة وأجزاء حديثة بالمقارنة مع الإصدارات السابقة بالإضافة إلى بعض التعديلات على تصميمه. كما تتعهد شركة سامسونغ بأطول فترة تحديثات مع هذا الهاتف ولكن ذلك يرفع سعر الجهاز قليلاً.

اختبرنا جهاز Samsung Galaxy M35 5G لنعرف إذا ما كان هذا الهاتف جيداً بشكل عام بالنسبة لسعره ونخبركم برأينا في هذا المقال.

ما هي التعديلات التي أضافتها سامسونغ على Samsung Galaxy M35 5G؟

الأبعاد 162.3 X 78.6 X 9.1 الوزن 222 غ الألوان الأزرق الداكن واللون الرمادي وكذلك الأزرق الفاتح

استخدمت سامسونغ البوليكربونات في الواجهة الخلفية والإطار في Samsung Galaxy M35 5G، كما نرى في هذا الهاتف ترتيب الكاميرا الخلفي الثلاثي المعتاد إلا أن حلقة الكاميرا بارزة وواضحة أكثر فيه. كما يلاحظ أن الزخرفة على اللوحة الخلفية أيضاً مختلفة عن إصدار العام السابق من هواتف الشركة وأن هناك اختلافاً بالألوان.

يعتبر Samsung Galaxy M35 5G هاتفاً ثخيناً بالمقارنة مع معظم الهواتف من فئته بما في ذلك هاتف Galaxy M34. للواجهة الخلفية للجهاز حافة مدببة إلا أنها مسطحة على الجانب الأمامي، وقد لاحظنا أن خلفية الجهاز تسبب الانزلاق بعض الشيء إلا أنه من الصعب أن تعلق عليها بصمات الأصابع.

نرى حجرة بطاقة الهاتف على الجانب الأيسر من الجهاز كما أن أزرار الصوت/ ماسحة البصمات على الجانب الأيمن وهناك ميكروفون في الجانب العلوي منه. وفي الحافة السفلية من الهاتف نجد مأخذ USB Type-C وميكروفوناً آخر، كما أن سامسونغ قد أزالت مأخذ السماعات 3.5 مم من هاتفها الجديد.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M35 5G

شاشة العرض في Samsung Galaxy M35 5G

الحجم 6.6 إنش – Full HD، 120Hz النوع Super AMOLED الحماية Gorilla Glass Victus+

بمجرد قلب الهاتف نلاحظ أنماطا محفورة إلا أنها أقل ثخانة من الأنماط التي نراها على M34 5G. لاحظنا أن شاشة العرض أكبر قليلاً إلا أنها تحتفظ بمعظم المواصفات. يحظى المستخدم مع هذا الهاتف بإضاءة جيدة تبلغ 1000 nit مما يجعل الشاشة قابلة للقراءة أو المشاهدة داخل المنزل وخارجه، ويمكن الاختيار ما بين معدل التحديث التلقائي الذي قد يصل إلى 120Hz أو الالتزام بمعدل تحديث يبلغ 60Hz كما أن هناك خيارين لألوان العرض هما الألوان الحية أو الألوان الطبيعية.

وقد حرصت سامسونغ على تحديث حماية شاشة العرض في جهاز Samsung Galaxy M35 5G باستخدام Gorilla Glass Victus+ فيما يعتبر أمراً نادراً في الهواتف من فئة السعر هذه. وبكافة الأحوال تعتبر شاشة الجهاز ممتازة لمشاهدة الفيديوهات والألعاب كما أنها تتمتع بدعم Widevine L1 للمحتوى عالي الدقة أو تطبيقات البث.

الكاميرات في Samsung Galaxy M35 5G

الكاميرا الأساسية 50 megapixel, f/1.8, OIS الكاميرا الثانوية ألترا وايد+ كاميرا عمق – 8 megapixel + 2 megapixel الكاميرا الأمامية 13 Megapixel- f/2.2

يتضمن Samsung Galaxy M35 5G كاميرا خلفية ثلاثية وهي ذات مستوى جيد كما أن تطبيق الكاميرا بحد ذاته واضح ومباشر ويتضمن كل الأوضاع التي تجعل تجربة التصوير ممتعة.

تلتقط الكاميرا الأساسية الخلفية (50 ميغابيكسل) صوراً ممتازة في ظروف ضوء النهار وقد رأينا أن الصور تتضمن التفاصيل المرجوة منها وأن ألوان السماء والعشب مشبعة بطريقة جميلة وهو أمر اعتدنا عليه في صور هواتف سامسونغ. فيما عدا ذلك فصور هاتف Samsung Galaxy M35 5G ألوانها دقيقة مع توازن HDR واللون الأبيض المناسب.

بالنسبة لصور السيلفي الملتقطة بواسطة هاتف Samsung Galaxy M35 5G تحت الظروف النهارية المثالية جيدة بالرغم من وجود بعض الاختلاف في درجات ألوان البشرة، أما في الإضاءة الخافتة فالصور لا تتمتع بنفس الوضوح.

اختبرنا أيضاً قدرات Samsung Galaxy M35 5G على تسجيل الفيديو حيث يمكن للكاميرا الخلفية الأساسية تسجيل فيديوهات بدقة 4K و 30fps، وقد وجدنا أن الفيديوهات المسجلة في ظروف النهار واضحة مع ألوان مشبعة إلا أنها تعاني من بعض التقطيع عند الحركة. وعند تصوير الفيديو ليلاً وجدنا أنه ليس سيئاً إلا أن الفيديو مشوش قليلاً، وهناك وضع ثابت للتصوير يعطي مقاطع أفضل إلا أنه معد للتصوير وفق إعداد 1080p 30fps فقط.

بطارية هاتف Samsung Galaxy M35 5G

قدرة البطارية 6.000 mAh شحن سريع 18W الشاحن غير متضمن عند المبيع

من الصحيح أنه كانت لدينا توقعات عالية بالنسبة لأداء البطارية، إلا أن أداء بطارية Samsung Galaxy M35 5G أدهشنا بالفعل حيث استمر الجهاز بالعمل لمدة يومين بعد شحنه، وفي الحقيقة كانت المدة بالتحديد 47 ساعة و 17 دقيقة على اختبار فيديو HD يتم إعادته بشكل دائم.

لا يقارن أي هاتف من نفس الفئة بأداء بطارية Samsung Galaxy M35 5G بأي شكل من الأشكال، وبالطبع من المتوقع أن الاستخدام اليومي الطبيعي للجهاز سيكون أقل إلا أن ذلك يعني أنه بالإمكان استخدام الهاتف ليوم ونصف على الأقل قبل الحاجة لشحنه مجدداً.

وجدنا أن شحن الهاتف بطيئا نسبياً على أرض الواقع كما أن الجهاز يتم شراؤه دون أن يتضمن جهاز شاحن أي أن المستخدم بحاجة لشرائه بشكل منفصل. ننصحكم بشراء شاحن 20W على الأقل وقد استخدمنا في تجاربنا على الجهاز منظم 30W واستغرق الشحن بالكامل حوالي ساعتين من البطارية الفارغة تماما.

وفي النهاية نرى أن هاتف Samsung Galaxy M35 5G أفضل بالحقيقة من العديد من أجهزة الهاتف الرائجة مثل OnePlus Nord Lite و CMF Phone 1 و حتى Motorola G85.