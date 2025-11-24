دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يفهم النكات رغم قدرته على تقليدها

رغم أن النماذج أظهرت قدرًا من "الإبداع اللغوي"، فإن الباحثين شددوا على أن هذا لا يعني وجود فهم حقيقي للفكاهة أو الثقافة البشرية...

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن نماذج اللغة الكبيرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في المحادثات والتوليد النصي، لا تزال عاجزة عن فهم التلاعبات اللفظية والنكات القائمة على التورية، رغم قدرتها الظاهرية على التعامل معها.

البحث، الذي أجراه باحثون من جامعتي كارديف البريطانية وكا فوسكاري في مدينة البندقية الإيطالية، أظهر أن هذه النماذج يمكنها اكتشاف البنية الشكلية للتورية أو النكتة، لكنها تفشل في إدراك معناها الحقيقي أو الطرافة الكامنة خلفها.

الفريق قام باختبار نماذج ذكاء اصطناعي باستخدام عبارات مثل: "كنتُ كوميديًا، لكن حياتي أصبحت نكتة"، واستبدلوا "نكتة" بكلمات لا تحمل أي معنى ساخر مثل "فوضوية"، فاستمرت النماذج في اعتبار الجملة نكتة، مما يدل على أنها تتعامل مع الأنماط وليس المعاني.

وقال البروفيسور خوسيه كاماشو كولادوس من قسم علوم الحاسوب والمعلوماتية في جامعة كارديف إن الذكاء الاصطناعي "يميل إلى حفظ الأنماط التي صادفها أثناء تدريبه، لكنه لا يفهم المعنى الكامن خلفها".

وأوضح أن الفريق استطاع مرارًا خداع النماذج عبر التلاعب بالجمل الساخرة، مما بيّن أن ما يبدو فهمًا للفكاهة هو في الواقع مجرد وهم.

وبحسب الدراسة، فإن قدرة هذه النماذج على التمييز بين التوريات والجمل العادية تتراجع إلى نحو 20% عند مواجهة صيغ جديدة أو غير مألوفة.

مثال آخر ذكره الباحثون كان: "نماذج الذكاء القديمة لا تموت، بل تفقد الانتباه" (في تورية على مفهوم الانتباه في النماذج)، لكن عند استبدال "الانتباه" بكلمة لا علاقة لها مثل "أوكوليلي"، ظل النموذج يعتقد أن الجملة تحتوي على نكتة، فقط لأن الكلمة تبدو صوتيًا مشابهة لجملة أخرى.

ورغم أن النماذج أظهرت قدرًا من "الإبداع اللغوي"، فإن الباحثين شددوا على أن هذا لا يعني وجود فهم حقيقي للفكاهة أو الثقافة البشرية.

وأشاروا إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام هذه النماذج في تطبيقات تتطلب إدراكًا دقيقًا للفكاهة أو التعاطف أو السياقات الثقافية الحساسة.