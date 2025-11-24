وزارة التكنولوجيا البريطانيّة تدعم المبدعين في مواجهة الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تُصدر الحكومة تقريرًا أوليًا حول الإطار الجديد للملكية الفكرية قبل نهاية العام، على أن يتبعه تقرير تفصيلي في آذار/ مارس 2026، وسط ترقّب من العاملين في القطاع الإبداعي...

في تحول لافت في موقف الحكومة البريطانية من قضية حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي، أعربت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال عن دعمها لمطالب الفنانين والمبدعين بالحصول على تعويض عادل عند استخدام أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقالت كيندال، التي تولّت المنصب في سبتمبر الماضي خلفًا لبيتر كايل، إنها تسعى مع وزيرة الثقافة ليزا ناندي إلى "إعادة ضبط النقاش"، مؤكدة أن "الناس محقون في رغبتهم في الحصول على مقابل عادل لعملهم"، وأن الحكومة تسعى إلى إيجاد صيغة تضمن ازدهار قطاعي الإبداع والتكنولوجيا سويًا.

تصريحات كيندال تمثل ابتعادًا واضحًا عن النهج السابق الذي كان يحمّل الفنانين مسؤولية إلغاء موافقتهم ضمنيًا على استخدام أعمالهم من قِبل الشركات التقنية، وهو ما أثار انتقادات حادة من شخصيات بارزة في المشهد الثقافي البريطاني، من بينهم بول مكارتني وإلتون جون وكيت بوش وهانس زيمر، الذين عبّروا عن رفضهم لاستخدام أعمالهم دون إذن.

وشدّدت كيندال على أهمية الشفافية، مشيرة إلى ضرورة معرفة الفنانين ما إذا كانت أعمالهم قد استُخدمت في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو أمر أساسي لتمكينهم من المطالبة بالتعويض. وأضافت: "لا نريد أن نُجبر على الاختيار بين دعم التكنولوجيا أو الإبداع... نحن نعمل على إيجاد توازن يخدم الجميع".

وتأتي هذه التصريحات بعد تسوية قانونية ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار بين شركة Anthropic وأصحاب حقوق نشر، أدت إلى نشر قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 500 ألف كتاب استُخدمت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ما سمح للمؤلفين بالتحقق مما إذا كانت أعمالهم قد تم تضمينها.

وفي المقابل، رحبت المخرجة وعضو مجلس اللوردات بيبان كيدرون بموقف كيندال الجديد، لكنها حذرت من أن الحكومة "فقدت ثقة المجتمع الإبداعي"، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية مثل منع توقيع عقود حكومية مع شركات الذكاء الاصطناعي المتورطة في نزاعات حول حقوق النشر، وإلزام هذه الشركات بالكشف عن المواد التي استخدمتها في تدريب أنظمتها.

