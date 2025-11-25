خلال 10 سنوات: الذكاء الاصطناعي قد يقضي على 3 ملايين وظيفة في بريطانيا

على مستوى السياسات الحكومية، تُعد وظائف مثل الاستشاريين الإداريين، وعلماء النفس، والمهن القانونية من بين الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، في حين أن المهن البدنية كلاعبي الرياضة وعمال البناء أقل تأثرًا...

حذّرت مؤسسة الأبحاث التعليمية الوطنية في بريطانيا (NFER) من أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين وظيفة منخفضة المهارة قد تختفي من سوق العمل البريطاني بحلول عام 2035، بسبب تصاعد الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه الوظائف المهددة قطاعات مثل الحرف اليدوية، وتشغيل الآلات، والأدوار الإدارية، وفقًا للتقرير الصادر عن المؤسسة.

في المقابل، يتوقع التقرير ارتفاع الطلب على أصحاب المهارات العالية، خاصة في المجالات المهنية والتقنية، حيث من المرجح أن تؤدي الابتكارات التكنولوجية إلى زيادة أعباء العمل في هذه الفئات "على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط".

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البريطاني سيضيف نحو 2.3 مليون وظيفة جديدة حتى عام 2035، لكن توزيع هذه الوظائف سيكون غير متوازن.

ورغم أن هذه التقديرات تتناقض مع أبحاث سابقة رجّحت تأثر الوظائف عالية المهارة مثل هندسة البرمجيات والاستشارات الإدارية أكثر من المهن اليدوية، فإن مؤسسة NFER ترى أن الأثر الأكبر سيقع على العاملين الأقل مهارة، وهو ما يثير القلق نظرًا لصعوبة إعادة تأهيلهم في سوق العمل المتغير.

وكانت أبحاث سابقة من كلية كينغز في لندن قد أشارت إلى أن الشركات ذات الأجور المرتفعة فقدت نحو 9.4% من وظائفها بين عامي 2021 و2025، وهي فترة تزامنت مع ظهور نماذج لغوية متقدمة مثل "تشات جي بي تي".

وعلى مستوى السياسات الحكومية، تُعد وظائف مثل الاستشاريين الإداريين، وعلماء النفس، والمهن القانونية من بين الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، في حين أن المهن البدنية كلاعبي الرياضة وعمال البناء أقل تأثرًا.

وتتزايد المؤشرات الواقعية على هذه التحولات، فقد أعلنت شركة المحاماة "كليفورد تشانس" الأسبوع الماضي عن تسريح 10% من موظفي الخدمات الإدارية في مقرها بلندن، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي كان من بين الأسباب.

كما خفّضت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" خططها السابقة لتوظيف 100 ألف شخص حتى عام 2026 بسبب تغير متطلبات السوق.

وأكد جود هيلاري، أحد معدّي تقرير NFER، أن التأثيرات طويلة الأمد للذكاء الاصطناعي على سوق العمل لا تزال قيد التكوين، وأن بعض حالات التسريح قد تكون ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الوطني أكثر من كونها مرتبطة بالتكنولوجيا.

وأضاف أن العديد من الشركات قد تكون في حالة ترقب، غير متأكدة من الاتجاه الذي سيتخذه الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

واختتم هيلاري بالتأكيد على أن التأثير الأكبر والمقلق سيكون على الوظائف منخفضة المهارة، حيث يواجه العاملون الذين يفقدون هذه الوظائف تحديات كبيرة في إعادة دخول سوق العمل، نظرًا لأن معظم الوظائف الجديدة تتطلب مهارات مهنية أو تقنية متقدمة.