إيلون ماسك: "تسلا" تضاعف أسطول سيارات الأجرة الآلية في أوستن الشهر المقبل

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن أسطول الشركة من سيارات الأجرة الآلية في مدينة أوستن بولاية تكساس سيتضاعف بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول، في خطوة تعكس تسارع توسّع الشركة في قطاع النقل الذكي.

وجاء تصريح ماسك عبر منشور على منصة "إكس"، التي يملكها أيضًا، دون أن يكشف عن العدد الحالي للمركبات التي تديرها الشركة في المدينة.

وتشغّل "تسلا" خدمتها للتاكسي الآلي حاليًا في أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، لكنها لا تزال تتطلب وجود مراقبين بشريين للسلامة داخل السيارات. وكانت الشركة قد حصلت مؤخرًا على تصريح يسمح لها بتشغيل خدمة نقل الركاب في ولاية أريزونا، ما يشير إلى نية التوسّع خارج نطاق المدن التجريبية الحالية.

وكان ماسك قد صرّح في أكتوبر/تشرين الأول بأنه يتوقع تشغيل سيارات الأجرة الآلية دون مراقبين بشريين في أجزاء واسعة من أوستن قبل نهاية العام، كما أشار إلى خطة لإطلاق الخدمة في ما بين ثماني إلى عشر مناطق حضرية خلال الفترة ذاتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة انتعاشًا بعد سنوات من الوعود غير المحققة والصعوبات التنظيمية وارتفاع التكاليف التي أدّت إلى إغلاق عدة شركات في هذا القطاع.

ومع ذلك، فإن المنافسة تتصاعد مع شركات كبرى مثل "وايمو" التابعة لـ"ألفابت" و"زوكس" التابعة لـ"أمازون"، ما يجعل توسّع "تسلا" خطوة حاسمة في سباق القيادة الذاتية.