دراسة: التطبيقات الصحية تعزز نشاط الأطفال والمراهقين وتحسن عاداتهم الغذائية

تعكس هذه النتائج مخاوف منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن نحو 80% من المراهقين حول العالم لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا، فيما يعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا من زيادة الوزن...

كشفت دراسة حديثة أُجريت في أستراليا أن التطبيقات الرقمية المعنية بالصحة يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تحسين نمط حياة الأطفال والمراهقين، من خلال تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني وتناول طعام صحي، مما يساعدهم في الحفاظ على وزن مناسب والحد من معدلات الخمول.

وأظهرت الدراسة، التي أشرف عليها فريق من جامعة جنوب أستراليا، أن استخدام هذه التطبيقات أدى إلى زيادة معدلات التمارين اليومية لدى الأطفال والمراهقين بما يتراوح بين 10 و20 دقيقة، مقارنة بأقرانهم الذين لا يستخدمونها.

كما ساهمت في تقليص فترات الجلوس والخمول بمعدل يصل إلى 25 دقيقة يوميًا، وهو ما انعكس إيجابًا على مستويات الدهون والوزن لدى المستخدمين.

واستند الباحثون في دراستهم إلى تحليل بيانات صحية لأكثر من 133 ألف طفل ومراهق دون سن 18 عامًا، حيث تركزت معظم التطبيقات التي استخدمها المشاركون على تتبع مؤشرات الصحة الحيوية، وتعزيز النشاط البدني، وتحفيز تناول الطعام الصحي. ورغم النتائج الإيجابية، لاحظ الباحثون أن تأثير هذه التطبيقات على مدة النوم كان محدودًا.

وقال الدكتور بن سينج، رئيس الفريق البحثي، إن "الكثير من الأطفال والمراهقين يدركون أهمية نمط الحياة الصحي، لكن التحدي يكمن في تحويل هذه المعرفة إلى سلوك يومي"، مؤكدًا أن "التكنولوجيا التي يعتاد عليها الشباب يمكن أن تكون حليفًا مهمًا في هذا المسعى".

وأوضح سينج أن التطبيقات الصحية لا توفر فقط التوجيه، بل تمنح أيضًا شعورًا بالمتابعة والتحفيز، ما يعزز من التزام المستخدمين. وأعرب عن تفاؤله بأن دمج هذه الأدوات في الحياة اليومية قد يساهم على المدى الطويل في الحد من انتشار السمنة والأمراض المرتبطة بها بين الفئات العمرية الصغيرة.

وتعكس هذه النتائج مخاوف منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن نحو 80% من المراهقين حول العالم لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا، فيما يعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا من زيادة الوزن، بينهم 160 مليون يعانون من السمنة، وهي أرقام تؤكد الحاجة لتبني حلول مبتكرة لتعزيز الصحة العامة في مراحل مبكرة من العمر.