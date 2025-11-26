مخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي وتبعاته المحتملة على الاقتصاد والإعلام

العديد من المراقبين يرون أن الاستثمارات الحالية في الذكاء الاصطناعي تتجاوز الأرباح الفعلية، وأن النمو المتسارع مدفوع بدينامية اقتصادية داخلية بين شركات التكنولوجيا والرقائق ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة...

مع اقتراب عام 2026، تتزايد المؤشرات على أن قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يواجه تحديات جوهرية قد تضع حداً للزخم الذي ميزه خلال السنوات الماضية. فبعد مرحلة من النمو السريع والاهتمام الاستثماري الواسع، بدأ كبار المستثمرين مثل "سوفت بنك" وبيتر ثيل في سحب استثماراتهم من شركات بارزة مثل "إنفيديا"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت فقاعة الذكاء الاصطناعي تقترب من الانفجار.

العديد من المراقبين يرون أن الاستثمارات الحالية في الذكاء الاصطناعي تتجاوز الأرباح الفعلية، وأن النمو المتسارع مدفوع بدينامية اقتصادية داخلية بين شركات التكنولوجيا والرقائق ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة. هذا النموذج، بحسب محللين، هش وقد ينهار في حال حدوث تقلبات مفاجئة في السوق، في مشهد يذكّر بفترة ما قبل انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000.

الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت"، سوندار بيتشاي، عبّر عن هذه المخاوف بصراحة، قائلاً إن فقاعة مماثلة "لن تنجو منها أي شركة، بما في ذلك غوغل نفسها".

في الوقت ذاته، بدأت تأثيرات الذكاء الاصطناعي تظهر بوضوح في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الإداري. فقد لجأت شركات تكنولوجيا عملاقة إلى تسريح آلاف الموظفين، مدفوعة بمكاسب الإنتاجية التي حققتها من خلال الذكاء الاصطناعي. وبينما تتوقع شركة "ماكينزي" أن تصبح 30% من الوظائف الأميركية مؤتمتة بحلول 2030، تشير توقعات أخرى من "غارتنر" إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يخلق فرص عمل أكثر مما يلغي بحلول عام 2027.

أما فيما يتعلق بتطور الذكاء الاصطناعي ذاته، فتتباين التقديرات بشكل كبير. بينما يرى مؤسس "أنثروبيك" أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) سيبصر النور في 2026، يؤكد رئيس "أوبن إيه آي" أن عام 2028 سيكون موعد ظهور أنظمة قادرة على إنجاز اكتشافات علمية. لكن في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الحديث عن ذكاء خارق يشبه "عباقرة مركز البيانات" لا يتعدى كونه مبالغة دعائية.

التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي طالت أيضاً الإعلام التقليدي، إذ تعاني المؤسسات الإخبارية من تراجع الزيارات والإيرادات الإعلانية بسبب استخدام روبوتات الدردشة ملخصات الأخبار، ما يدفعها إلى التفكير في حلول مثل تقديم محتوى مدفوع أو مقاضاة شركات التكنولوجيا.

أما على صعيد منصات التواصل الاجتماعي، فقد ساهم الذكاء الاصطناعي في إغراق الإنترنت بمحتويات مرئية مزيفة ورديئة، من صور لدببة تقفز على الترامبولين إلى فيديوهات مفبركة لانفجارات المدن. ورغم محاولات المنصات التقنية تصنيف هذه المحتويات وتنظيمها، فإن حجم تدفقها يبدو خارج السيطرة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الذكاء الاصطناعي على أعتاب مرحلة جديدة، يختبر فيها قدرته على الاستمرار والنمو بشكل مستدام، أو مواجهة أزمة قد تعيد ترتيب أوراق الصناعة بأكملها.