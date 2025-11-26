"تشات جي بي تي" المدفوع يقترب من 220 مليون مستخدم أسبوعيًا

تشير تقديرات نقلتها رويترز إلى أن إيرادات "أوبن إيه آي" قد تبلغ 20 مليار دولار سنويًا بنهاية العام، رغم الارتفاع المستمر في حجم النفقات، خصوصًا تلك المرتبطة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل المنصة...

تتوقع "أوبن إيه آي" نموًا لافتًا في قاعدة مشتركي خدمة تشات جي بي تي المدفوعة، مع تقديرات تشير إلى وصول عدد المستخدمين الذين يدفعون مقابل الخدمة إلى نحو 220 مليون مستخدم أسبوعيًا بحلول عام 2030، وفق ما نقله موقع "ذي إنفورميشن" عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، فإن الشركة تستهدف اشتراك نحو 8.5% من إجمالي 2.6 مليار مستخدم أسبوعيًا في ذلك الموعد، ما قد يجعل "تشات جي بي تي" واحدة من أكبر الخدمات الرقمية المدفوعة في العالم.

وحتى يوليو/تموز الماضي، كان نحو 35 مليون مستخدم، أي ما يقارب 5% من مستخدمي التطبيق أسبوعيًا، يدفعون مقابل اشتراك "بلس" و"برو" بأسعار 20 و200 دولار شهريًا على التوالي.

وتشير تقديرات نقلتها رويترز إلى أن إيرادات "أوبن إيه آي" قد تبلغ 20 مليار دولار سنويًا بنهاية العام، رغم الارتفاع المستمر في حجم النفقات، خصوصًا تلك المرتبطة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل المنصة.

وكانت الشركة قد حققت نحو 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2025، بزيادة وصلت إلى 16% مقارنة بإيرادات العام السابق، فيما بلغت مصروفاتها نحو 2.5 مليار دولار في الفترة نفسها.

وتعوّل "أوبن إيه آي" على أن تحقق 20% من إيراداتها مستقبلًا من المنتجات الجديدة، بما في ذلك أدوات مخصّصة للتسوّق والإعلانات.

كما أطلقت الشركة مؤخرًا مساعدًا للتسوّق داخل "تشات جي بي تي"، في خطوة قد تمهّد لإضافة مصادر دخل تقوم على الإعلانات أو العمولات من عمليات الشراء.