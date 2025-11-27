هجوم إلكتروني يستهدف ثلاثة مجالس محلية في لندن

الواقعة أعادت إلى الأذهان هجومًا إلكترونيًا مماثلًا تعرض له مجلس "هاكني" في 2020، حين تمكن المهاجمون من تشفير 440 ألف ملف باستخدام برمجيات فدية، ما أدى إلى اضطرابات واسعة وتحقيق رسمي من قبل هيئة حماية البيانات...

تعرضت ثلاث مجالس محلية في العاصمة البريطانية لندن لهجوم إلكتروني واسع النطاق هذا الأسبوع، ما دفع السلطات إلى تفعيل خطط الطوارئ والاستعانة بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للتحقيق في الحادث وتقييم مدى اختراق البيانات الحساسة.

وأكد مجلسا "كينسينغتون وتشيلسي" و"وستمنستر"، اللذان يشتركان في بعض البنى التحتية الرقمية، أن الهجوم أثر على عدة أنظمة حيوية، بما في ذلك خطوط الهاتف وخدمات إلكترونية متعلقة بالمواطنين مثل دفع الضرائب والمخالفات. وقررت السلطات إغلاق عدد من الأنظمة كإجراء احترازي لاحتواء أي ضرر إضافي محتمل.

كما أفاد مكتب مفوض المعلومات أن مجلس "هامرسميث وفولهام" هو الآخر أبلغ عن تعرضه لهجوم مماثل. وتغطي المجالس الثلاثة خدمات لأكثر من نصف مليون من سكان لندن.

قال مجلس "كينسينغتون وتشيلسي" إنه تم تحديد سبب الحادث يوم الأربعاء دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا بالتعاون مع "المركز الوطني للأمن السيبراني" التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية "جي سي إتش كيو".

وشدد المجلس في بيان على أن استعادة الأنظمة وحماية البيانات يمثلان الأولوية القصوى، إلى جانب ضمان استمرار الخدمات الحيوية، وخصوصًا ما يتعلق بالفئات الأكثر ضعفًا. وأوضح أنه من المتوقع حدوث انقطاعات متكررة لموقعه الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، مع تأثر خدمات مثل الاطلاع على فواتير الضرائب أو سداد الغرامات.

كما أعرب مجلس "وستمنستر" عن أسفه لأي إزعاج يواجهه المواطنون، محذرًا من بطء في الاستجابة لبعض الخدمات في الأيام القادمة. وأكد مواصلة العمل مع خبراء الأمن السيبراني لاستعادة الأنظمة في أسرع وقت ممكن، وتوفير تحديثات منتظمة للجمهور.

الواقعة أعادت إلى الأذهان هجومًا إلكترونيًا مماثلًا تعرض له مجلس "هاكني" في 2020، حين تمكن المهاجمون من تشفير 440 ألف ملف باستخدام برمجيات فدية، ما أدى إلى اضطرابات واسعة وتحقيق رسمي من قبل هيئة حماية البيانات.

وقال روب ميلر، مدير سابق لتقنية المعلومات في "هاكني" ويشغل حاليًا منصبًا استشاريًا، إن استهداف المجالس المحلية يمثل وسيلة فعالة لإحداث أثر مباشر في حياة المواطنين، واصفًا التجربة بأنها "صادمة وصعبة من جميع النواحي".

وتأتي هذه الهجمات في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الرقمية للقطاع العام، وسط دعوات لتعزيز التدابير الأمنية وتحسين الاستعدادات لمواجهة مثل هذه الحوادث.