الذكاء الاصطناعي يكشف عن "زئير خفي" لدى الأسود ويعيد رسم فهم العلماء لتواصلها

في تطور علمي جديد، توصل فريق من الباحثين في جامعة "إكستر" البريطانية إلى اكتشاف غير مسبوق يكشف عن نوع جديد "سري" من زئير الأسود لم يكن معروفًا من قبل، وذلك بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعلى عكس ما كان يُعتقد منذ عقود بأن الأسود تمتلك نمطًا واحدًا من الزئير لأغراض التواصل والسيطرة، بيّنت الدراسة أن الأسود تنتج أيضًا ما يُعرف بـ"الزئير المتوسط"، وهو صوت خفي لا يمكن تمييزه بسهولة بالأذن البشرية.

هذا الاكتشاف، الذي نُشر في دورية "إيكولوجي آند إيفوليوشن"، جاء بعد تحليل آلاف التسجيلات الصوتية التي خضعت لمعالجة خوارزميات ذكاء اصطناعي دقيقة.

وأظهرت النتائج أن النظام استطاع تصنيف أنماط الزئير بنسبة دقة وصلت إلى 95.4%، كاشفًا بوضوح عن وجود نوعين مختلفين من الزئير: الزئير الكامل والزئير المتوسط، وكلاهما يصدر من الأسد نفسه في سياقات مختلفة.

الباحث الرئيسي في الدراسة، جوناثان جروكوت، صرح بأن "زئير الأسود ليس مجرد صوت وحشي كما نتصور، بل يحمل بصمة فريدة لكل فرد يمكن استخدامها لتعقب الأسود وتقدير أعدادها".

وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقلل من الاعتماد على التقدير البشري، الذي قد يتسم بالتحيز، ويمنح الباحثين أداة أكثر دقة وموضوعية.

الأهمية العملية لهذا الكشف تتجاوز الجانب الأكاديمي، إذ يُعد تطورًا نوعيًا في جهود الحفاظ على الأسود التي تعاني من تراجع حاد في أعدادها.

فقد انخفضت أعداد الأسود البرية في أفريقيا إلى ما بين 20 و25 ألفًا فقط خلال ربع القرن الماضي، مما يجعل الحاجة ملحة لابتكار وسائل جديدة لتعقبها وحمايتها دون التأثير على حياتها البرية.

ويُتوقع أن يُحدث هذا الاكتشاف نقلة نوعية في طرق المراقبة البيئية، حيث يمكن استخدام "المراقبة الصوتية السلبية" لتحديد مواقع الأسود وتعداد أفرادها بدقة، دون الحاجة لاستخدام كاميرات أو تتبع ميداني مباشر.

كما يمكن أن يمهّد هذا النهج الطريق لفهم أعمق لسلوك الأسود وأنماط تواصلها، ويساهم في رسم استراتيجيات حماية أكثر فاعلية لهذا النوع المهدد من "ملوك الغابة".