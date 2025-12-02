"أوبن إيه آي" تجمّد الإعلانات وتعلن "حالة تأهب" لتطوير "تشات جي بي تي"

رغم عدم الإعلان رسميًا عن إطلاق الإعلانات عبر المنصة، كشفت الوثيقة أن "أوبن إيه آي" تختبر نماذج تجارية تتضمن إعلانات تسويقية رقمية، وهي أول محاولة لتحقيق عائدات إعلانية مباشرة من "تشات جي بي تي"...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" وقف جميع حملاتها الإعلانية الجديدة مؤقتًا، في خطوة وصفتها بأنها "تحول استراتيجي كبير" يهدف إلى تركيز الموارد على تطوير منصة "تشات جي بي تي" وتحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ما قد ينذر بتغييرات واسعة في تجربة المستخدمين.

وأفاد الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، في مذكرة داخلية، بأن الشركة دخلت "حالة التأهب القصوى" (Code Red) من أجل رفع جودة "تشات جي بي تي" بشكل عاجل، ما أدى إلى تأجيل عدة مشاريع، من بينها الإعلانات وخدمات مثل وكيل الذكاء الاصطناعي "AI Agent" ومشروع "Pulse" الخاص بالتقارير المخصصة.

وتُظهر الخطة الداخلية أن المستخدمين قد يُمنحون لاحقًا خيار تفعيل ميزة "الذاكرة" للحصول على تجربة مخصصة، أو تعطيلها لتجنّب الإعلانات الموجهة.

وتشير التقارير إلى أن بعض الموظفين القادمين من "ميتا" يضغطون لاعتماد نموذج الإعلانات بصورة رسمية، ويشكّلون قرابة 630 من أصل 3000 موظف لدى "أوبن إيه آي". ومن بينهم فيدجي سيمو، التي تتولى حاليًا قيادة جهود دمج الإعلانات التجارية ضمن المنصة، بعد خبرتها السابقة في "فيسبوك".

