"أوبن إيه آي" تعلن "حالة تأهب" لمواجهة منافسة شرسة مع "غوغل"

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، تنبيهًا داخليًا بـ"حالة تأهب قصوى" (Code Red) لتحسين منصة "تشات جي بي تي"، في ظل تصاعد المنافسة مع نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "جيميني 3" من "غوغل".

وأفادت تقارير تقنية بأن ألتمان أبلغ الموظفين في مذكرة داخلية أن الشركة تمرّ بـ"مرحلة حرجة"، مؤكدًا الحاجة إلى تكثيف الجهود والموارد لمواصلة تطوير "تشات جي بي تي"، بعد أن أظهر "جيميني 3" تفوقًا واضحًا على منافسيه في عدة اختبارات.

وأشار ألتمان إلى أن إطلاق "جيميني 3" قد يفرض تحديات اقتصادية مؤقتة على الشركة، متوقعًا "مرحلة صعبة" في الفترة المقبلة. وتزامن ذلك مع إعلان "أوبن إيه آي" تأجيل خطط إدراج الإعلانات داخل "تشات جي بي تي" للتركيز على تحسين المنتج.

وفي الذكرى الثالثة لإطلاق المنصة، تعهّد رئيس "تشات جي بي تي"، نيك تورلي، عبر منشور رسمي، بمواصلة تطوير قدرات الخدمة وتوسيع انتشارها عالميًا، مع جعلها أكثر سهولة وتخصيصًا للمستخدمين.

ورغم أن "تشات جي بي تي" يجذب حاليًا 800 مليون مستخدم أسبوعيًا، إلا أن منافسيه من عمالقة التقنية مثل "غوغل" و"ميتا" و"أمازون" يمتلكون موارد مالية ضخمة، ما يضع "أوبن إيه آي" أمام تحديات تمويلية كبيرة. وقد تلقّت الشركة استثمارات كبيرة من "سوفت بنك" و"مايكروسوفت"، وبلغت قيمتها السوقية مؤخرًا 500 مليار دولار.

وتسعى "أوبن إيه آي" لتحقيق نمو سريع في الإيرادات بعد أن بلغت عائداتها السنوية أكثر من 20 مليار دولار، مع خطط طموحة للإنفاق على مراكز البيانات بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار حتى عام 2033.

وفي سياق متصل، أعلنت "آبل" تعيين أمار سوبرامانيا، القادم من "مايكروسوفت" و"غوغل"، نائبًا لرئيس قسم الذكاء الاصطناعي لديها، في محاولة لتسريع تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، بعد أن كانت متأخرة عن منافسيها مثل "سامسونغ".

