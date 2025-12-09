جيفري هينتون: "غوغل" تقترب من إزاحة "أوبن إيه آي"

قال جيفري هينتون، أحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي، إن "غوغل" تأخرت كثيرًا عن اللحاق بـ"أوبن إيه آي" في سباق الذكاء الاصطناعي، لكنها بدأت الآن تتفوق بوضوح، مستشهدًا بالإطلاق الناجح لنموذج "جيميناي 3" الأخير...

وأوضح هينتون، الأستاذ الفخري بجامعة تورنتو والباحث السابق في "غوغل براين"، أن الشركة تضم نخبة من الباحثين وتملك موارد ضخمة من البيانات ومراكز البيانات، ما يجعلها في موقع قوي للفوز بالمنافسة.

وأشار هينتون إلى أن "غوغل" طوّرت العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية قبل منافسيها، من بينها تقنيات "المحوّلات" (Transformers) التي تقوم عليها النماذج اللغوية وروبوتات الدردشة، لافتًا إلى تعاون سابق بين "غوغل" و"مايكروسوفت" عام 2016 لإطلاق روبوت دردشة باسم "تاي" قبل إغلاقه بسبب مشاكل في المحتوى.

يُذكر أن "غوغل" تبرعت بأكثر من 7 ملايين دولار نيابة عن هينتون لجامعة تورنتو، تكريمًا لدوره في تطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء قاعة تحمل اسمه في الحرم الجامعي.

