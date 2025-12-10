شركة "إيرباص" تبدأ إصلاح عيوب برمجية في طائرات "إيه 320"

أعلنت شركة إيرباص أنها ستسلم 790 طائرة هذا العام بدلًا من 820 طائرة كما كان مخططا له في البداية "نحو ثلاثة أرباعها من طراز إيه 320" وفق غيوم فوري...

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الأربعاء أنه تم إصلاح الخلل البرمجي في جميع طائرات "إيه320" التي كانت تعاني منه حول العالم وأن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وأكد غيوم فوري في تصريح لإذاعة فرانس إنتر أن "الأمور عادت إلى طبيعتها، فقد تم تحديث البرمجيات، والطائرات مطابقة" للمستوى. ونجم الخلل عن تأثر البرمجية بأشعة الشمس.

وأضاف أنه "لا توجد" أي طائرة في العالم بحاجة إلى تعديل.

وتابع فوري "بعد ثلاثة أيام، انتهينا من إصلاح برمجيات 4400 طائرة، وبعد أربعة أيام انتهينا من كل شيء"، متحدثا عن نحو 6000 طائرة من هذا الطراز ذات الممر الواحد التي استدعتها الشركة المصنعة بشكل عاجل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد أن التعديل البرمجي شمل "جميع الطائرات العاملة اليوم"، موضحا أن "مشكلة الجودة" التي ظهرت في ألواح جسم الطائرة في الوقت نفسه تقريبا "لا تشكل أي خطر على السلامة... هاتان مشكلتان مختلفتان تماما".

وقال "في حالات استثنائية قليلة، سنستبدل الألواح؛ وفي حالات أخرى، ستستمر الطائرة في التحليق أو سيستمر إنتاجها".

وأوضح أن سبب ازدياد الاهتمام بمشكلة الألواح هو "حلول شهر كانون الأول/ديسمبر ... هذا ما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لعدد الطائرات التي سنسلمها هذا العام".

أعلنت شركة إيرباص أنها ستسلم 790 طائرة هذا العام بدلًا من 820 طائرة كما كان مخططا له في البداية "نحو ثلاثة أرباعها من طراز إيه 320" وفق غيوم فوري.