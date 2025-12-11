ربع المراهقين البريطانيين يلجأون إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة النفسية

بيّنت الدراسة أن المراهقين الأكثر لجوءًا للذكاء الاصطناعي هم من ينتظرون الحصول على علاج أو تم رفض طلباتهم، فيما كان الأطفال السود أكثر استخدامًا لهذه الروبوتات مقارنة بغيرهم...

أظهرت دراسة شاملة شملت أكثر من 11 ألف شاب في إنجلترا وويلز أن واحدًا من كل أربعة مراهقين (13 إلى 17 عامًا) استخدم روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على دعم نفسي خلال العام الماضي، وسط طوابير انتظار طويلة وصعوبات في الحصول على خدمات الصحة النفسية التقليدية.

وأشارت النتائج إلى أن ضحايا العنف ومن تورطوا فيه يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي بوتيرة أكبر بكثير من بقية المراهقين، إذ يجدون في هذه التقنية خصوصية أكبر وسهولة في الوصول مقارنة بالدعم البشري.

وتقول "شان" (اسم مستعار)، وهي شابة فقدت اثنين من أصدقائها في أعمال عنف، إنها شعرت أن "تشات جي بي تي" صار صديقًا لها، متجاوزًا رهبة طلب المساعدة من مختصين أو جهات رسمية.

وبيّنت الدراسة أن المراهقين الأكثر لجوءًا للذكاء الاصطناعي هم من ينتظرون الحصول على علاج أو تم رفض طلباتهم، فيما كان الأطفال السود أكثر استخدامًا لهذه الروبوتات مقارنة بغيرهم.

ويؤكد الخبراء أن هذه الظاهرة تعكس فجوة في نظام الدعم النفسي التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن غياب التنظيم، واحتمال تقديم نصائح غير مناسبة أو خطرة في بعض الحالات.

ودعا قادة مؤسسات الشباب إلى ضرورة إيجاد حلول بشرية أكثر فعالية، محذرين من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل الصحة النفسية.

في المقابل، أكدت شركة "أوبن إيه آي" أنها تعمل على تطوير آليات لاكتشاف الحالات الحرجة وتوجيه المستخدمين إلى الدعم المناسب، في ظل تزايد الجدل حول أمان ودور الذكاء الاصطناعي في حياة الجيل الجديد.

