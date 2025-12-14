"تقويض التشريعات المحلية": انتقادات ضدّ قرار ترامب التنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي

ولاية كاليفورنيا ومسؤولون أميركيون ينتقدون أمر ترامب التنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي، معتبرين أنه يهدد التشريعات المحلية ويمنح شركات التكنولوجيا نفوذًا أكبر على حساب سلامة المجتمع...

انتقد حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أنه يروّج "للفساد والاحتيال" بدلًا من الابتكار.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من إعلان الأمر الذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، ما أثار موجة اعتراضات واسعة من مسؤولين ومنظمات معنية بسلامة الأطفال ونقابات عمالية.

ووصف نيوسوم، في بيان رسمي، سياسات ترامب ومستشاره للذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس بأنها "خدعة" تهدف إلى خدمة مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأكد أن كاليفورنيا ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمواجهة القرار، مشيرًا إلى أن الولاية كانت سباقة في سن قوانين تلزم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بتقديم تقارير شفافية والإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالسلامة.

من جانبها، اعتبرت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس أن الأمر التنفيذي "مضلل وفاسد" وسيقوض الابتكار ويضعف ثقة الجمهور. كما أعلن المدعي العام للولاية، روب بونتا، عن دراسة قانونية للطعن في شرعية القرار.

الأمر التنفيذي الجديد ينص على تشكيل فريق لمراجعة قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أو حجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تدعم هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال.

وقد أثار القرار انتقادات من مشرعين في ولايات أخرى، مثل فيرجينيا ونيويورك، الذين وصفوه بأنه يمنح شركات التكنولوجيا نفوذًا غير مسبوق ويهدد حقوق العمال والمواطنين.

كما أعربت منظمات حماية الأطفال عن قلقها من تداعيات القرار، خاصة في ظل تزايد القضايا المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال.

وأكدت سارة غاردنر، المديرة التنفيذية لمبادرة Heat، أن القرار "غير مقبول" ويعرض الأطفال للخطر من أجل أرباح شركات التكنولوجيا.