الذكاء الاصطناعي يكشف أول مؤشر مرئي للإجهاد المزمن في صور الأشعة المقطعية

كشف باحثون عن أول مؤشر مرئي للإجهاد المزمن باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية، ما يمكّن من تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد بسهولة ودقة...

تمكن باحثون من تطوير نموذج ذكاء اصطناعي عميق قادر على تحديد أول مؤشر حيوي للإجهاد المزمن يمكن رؤيته مباشرة في صور الأشعة المقطعية الروتينية. وقد عُرضت هذه النتائج في الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة في أميركا الشمالية.

ويؤثر الإجهاد المزمن على الصحة الجسدية والنفسية، ويرتبط بمشكلات مثل القلق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة. كما أظهرت الدراسات ارتباطه بأمراض القلب والاكتئاب والسمنة.

وقادت الدكتورة إلينا غوتبي من جامعة جونز هوبكنز فريق البحث الذي طور أداة ذكاء اصطناعي لقياس حجم الغدد الكظرية باستخدام الأشعة المقطعية. ويُجرى سنوياً عشرات الملايين من فحوصات الصدر بالأشعة المقطعية في الولايات المتحدة وحدها.

وأوضح الباحثون أن هذا النهج يتيح تقييم الأثر البيولوجي للإجهاد المزمن على نطاق واسع باستخدام بيانات تصوير متوفرة بالفعل، ما قد يساعد في تحسين تقييم مخاطر القلب وتوجيه الرعاية الوقائية دون الحاجة لفحوصات إضافية.

وحلل الفريق بيانات 2,842 مشاركاً من دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين، حيث جُمعت بيانات تصويرية وكيميائية ونفسية لنفس الأفراد. استخدم الباحثون نموذج الذكاء الاصطناعي لقياس حجم الغدة الكظرية تلقائياً، وعرّفوا مؤشر حجم الغدة الكظرية (AVI) كنسبة الحجم إلى مربع الطول. كما تم جمع بيانات عن الكورتيزول ومؤشرات الحمل الكلي للجسم.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مؤشر AVI يرتبط بزيادة مستويات الكورتيزول والإجهاد المدرك ومؤشرات الحمل الكلي، كما ارتبط بزيادة خطر فشل القلب والوفاة. وأكدت النتائج أن هذا المؤشر التصويري هو الأول من نوعه الذي يُثبت تأثيره المستقل على نتائج القلب السريرية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا المؤشر يمكن تطبيقه على أمراض عديدة مرتبطة بالإجهاد، خاصة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، ما يمثل خطوة مهمة في قياس أثر الإجهاد المزمن على الصحة باستخدام أدوات متوفرة في الممارسة الطبية اليومية.