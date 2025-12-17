أمازون تتفاوض لاستثمار 10 مليارات دولار في "أوبن إيه آي" لدعم توسع الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه التحركات في ظل منافسة شرسة مع "غوغل" وغيرها من الشركات، بينما تبحث أمازون عن فرص تجارية لبيع نسخة مؤسسية من "تشات جي بي تي" وربط خدماتها الذكية بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية...

دخلت شركة أمازون في مفاوضات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ"تشات جي بي تي"، في أحدث صفقات التمويل التي تستهدف دعم التوسع الضخم في قدرات الشركة وبنيتها التحتية.

ويُتوقع أن ترفع الصفقة — إذا تمت — تقييم "أوبن إيه آي" السوقي إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار، خصوصًا في ظل التزاماتها باستئجار قدرات حوسبة سحابية ضخمة من أمازون ومزودين آخرين.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت الشهر الماضي عزمها إنفاق 38 مليار دولار على خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" خلال سبع سنوات، مع خطط لاستخدام شرائح "ترينيوم" المنافسة لمنتجات "نيفيديا" و"غوغل".

وتسعى الشركة التي تحوّلت إلى نموذج ربحي لجمع تمويلات جديدة لتغطية نفقاتها الضخمة على مراكز البيانات، والتي قد تتجاوز 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، بينما تقدر عائداتها السنوية حالياً بـ13 مليار دولار فقط.

ويشارك في دعم الشركة كبار المستثمرين، وعلى رأسهم "مايكروسوفت" بحصة تقارب 27%، وسط حديث عن طرح محتمل لأسهم "أوبن إيه آي" للاكتتاب العام بقيمة قد تصل إلى تريليون دولار.

وتشمل الاتفاقيات الأخيرة أيضًا تعاونًا مع "أوراكل" لبناء مراكز بيانات بمئات المليارات، وصفقات لشراء شرائح متقدمة من "نيفيديا".

وتأتي هذه التحركات في ظل منافسة شرسة مع "غوغل" وغيرها من الشركات، بينما تبحث أمازون عن فرص تجارية لبيع نسخة مؤسسية من "تشات جي بي تي" وربط خدماتها الذكية بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية.

