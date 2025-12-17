رغم تهديدات ترامب: بريطانيا تؤكد استمرار محادثات صفقة التكنولوجيا مع أميركا

تأتي هذه التوترات بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 140 مليون دولار على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بسبب انتهاك قواعد الشفافية، في خطوة تعكس تشدد بروكسل في تنظيم ومحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى مقارنة بالولايات المتحدة...

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن صفقة "الازدهار التكنولوجي" البالغة قيمتها 40 مليار دولار بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لم تتوقف بشكل دائم، رغم تعليقها مؤخرًا. وأوضح المكتب أن بريطانيا لا تزال في "محادثات نشطة" مع نظرائها الأميركيين على جميع المستويات الحكومية بشأن التعاون في قطاع التكنولوجيا بين البلدين.

وكانت الصفقة قد توقفت بعد اتهام الولايات المتحدة لبريطانيا بعدم خفض الحواجز التجارية، بما في ذلك ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية وقواعد سلامة الغذاء التي تحد من تصدير بعض المنتجات الزراعية.

وأعرب متحدث باسم داونينغ ستريت عن تطلع الحكومة البريطانية لاستئناف العمل على الشراكة في أقرب وقت، مؤكدًا التزام لندن بتعزيز التعاون مع واشنطن في مجال التقنيات الناشئة.

في المقابل، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على التطورات. وتأتي هذه الأحداث في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث هددت إدارة ترامب شركات التكنولوجيا الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية إذا لم يتراجع الاتحاد عن ما وصفته واشنطن بـ"الإجراءات التمييزية".

واتهم مكتب الممثل التجاري الأميركي الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء بفرض دعاوى وضرائب وغرامات وإجراءات ضد الخدمات الأميركية.

وأشار المكتب إلى أن شركات أوروبية مثل أكسنتشر ودي إتش إل وسبوتيفاي وسيمنز استفادت من السوق الأميركية لعقود طويلة. وحذر من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في تقييد الشركات الأميركية سيدفع واشنطن لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للرد على هذه الإجراءات.

من جانبه، شدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أن القوانين الأوروبية تطبق بعدالة على جميع الشركات دون تمييز.

وتأتي هذه التوترات بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 140 مليون دولار على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بسبب انتهاك قواعد الشفافية، في خطوة تعكس تشدد بروكسل في تنظيم ومحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى مقارنة بالولايات المتحدة.