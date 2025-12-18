دراسة: الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في 2025 تعادل انبعاثات نيويورك

تقرير جديد يكشف أن الذكاء الاصطناعي في 2025 تسبب بانبعاثات كربونية تعادل نيويورك واستهلاك مياه يفوق الطلب العالمي، وسط دعوات للشفافية.

كشف تقرير بحثي جديد أن الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 تسببت في انبعاث كميات من ثاني أكسيد الكربون تعادل ما تنتجه مدينة نيويورك بأكملها.

وأوضح الباحث الهولندي أليكس دي فريس-غاو، مؤسس شركة "ديغوكومينيست"، أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تقيس الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي بشكل منفصل عن مراكز البيانات التقليدية، في ظل تزايد استخدام روبوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي".

وأظهرت الأرقام أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تعادل أكثر من 8% من الانبعاثات العالمية للطيران، كما تجاوز استهلاك المياه المرتبط بالذكاء الاصطناعي الطلب العالمي على المياه المعبأة.

وبلغت البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي في 2025 نحو 80 مليون طن، بينما وصل استهلاك المياه إلى 765 مليار لتر، وهو ما يزيد بنسبة تزيد عن الثلث مقارنة بتقديرات استهلاك جميع مراكز البيانات سابقاً.

وأشار التقرير إلى أن مراكز البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، حيث يتوقع أن يتضاعف استهلاكها بحلول 2030.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للكهرباء في هذا القطاع بنسبة 45%، تليها الصين وأوروبا. كما أن أكبر مركز بيانات قيد الإنشاء في المملكة المتحدة سيطلق أكثر من 180 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل انبعاثات أكثر من 24 ألف منزل.

وحذر التقرير من أن الشفافية في تقارير الشركات التكنولوجية حول الأثر البيئي لا تزال غير كافية، إذ لم تحتسب بعض الشركات مثل "غوغل" استهلاك المياه الناتج عن توليد الكهرباء لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدراسة أن المجتمع هو من يتحمل التكلفة البيئية لهذه التقنيات، بينما تجني الشركات الأرباح، داعية إلى فرض متطلبات أكثر صرامة للإفصاح عن الأثر المناخي.