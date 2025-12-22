طفرة الذكاء الاصطناعي: الاستثمار العالمي في مراكز البيانات يبلغ مستوى قياسيًا بـ61 مليار دولار

توقعت الوكالة الدولية للطاقة في وقت سابق من العام أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات 945 تيراواط ساعة بحلول 2030، أي أكثر من إجمالي استهلاك اليابان من الكهرباء حاليًا...

سجّل الاستثمار في قطاع مراكز البيانات حول العالم رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 61 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب الهائلة على خدمات الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير حديث صدر عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

وأشار التقرير إلى "حالة فورة بناء عالمية لا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ"، إذ يتسابق المستثمرون لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي المتزايدة في العقارات والتجهيزات والطاقة.

وبلغ حجم الاستثمار في مراكز البيانات عام 2024 نحو 60.8 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتسارع النمو في الأعوام المقبلة مع توسع أعمال الشركات العاملة في المجال.

ويُقدَّر عدد مراكز البيانات في المملكة المتحدة بنحو 500 مركز، مقابل حوالي 4000 في الولايات المتحدة، بحسب بيانات "داتا سنتر ماب".

ويتوقع المحللون استمرار وتيرة التوسع السريع عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تصاعد الحاجة إلى الطاقة والمعالجة الحاسوبية الكثيفة التي تتطلبها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أثارت موجة الإنفاق الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي قلق بعض المستثمرين، خصوصًا مع هبوط أسهم شركات كبرى مثل "أوراكل" إثر نتائج مالية دون التوقعات. كما انتقد مراقبون الصفقات المتبادلة بين شركات كبرى في القطاع، مثل "أوراكل" و"إنفيديا" و"أوبن إيه آي".

وذكرت "دويتشه بنك" في تقرير أن شركة "أوبن إيه آي" قد تنفق 143 مليار دولار بين عامي 2024 و2029، في وتيرة غير مسبوقة مقارنة بتاريخ شركات التقنية.

وأشار المحللون إلى أن القطاع لا يزال في منطقة مجهولة من حيث حجم الإنفاق والربحية المستقبلية، رغم التوقعات بأن تشهد السنوات المقبلة تغيرات كبرى في سوق الذكاء الاصطناعي.

