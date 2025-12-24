عام 2025 في التكنولوجيا: سياسات ترامب، صعود وسقوط ماسك وهيمنة الذكاء الاصطناعي

بهذا المشهد المتقلب، يتواصل التساؤل حول مستقبل التكنولوجيا وحدود نفوذها السياسي والاجتماعي والأخلاقي في السنوات المقبلة...

شهد عام 2025 أحداثًا كبرى هزّت عالم التكنولوجيا، أبرزها التحولات الدراماتيكية في مسيرة إيلون ماسك، الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، سياسة ترامب التكنولوجية الجديدة، والحظر غير المسبوق على وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، إلى جانب وقائع غريبة من عالم وادي السيليكون.

إيلون ماسك: صعود صاروخي وانهيار مفاجئ

مع بداية 2025، واصل ماسك حضوره السياسي بدعم قوي لدونالد ترامب، ليصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذًا دون منصب رسمي.

لكن سرعان ما انهارت هذه المكانة بعد أن نشر ادعاءً مثيرًا عن وجود اسم الرئيس الأميركي في ملفات جيفري إبستين، ما أشعل جدلًا واسعًا وأدى إلى فقدان ماسك تأثيره السياسي بسرعة.

رغم ذلك، شهدت شركاته عامًا متباينًا؛ فقد واصلت "سبيس إكس" نجاحها وتستعد لطرح أسهمها في السوق، بينما عانت "تسلا" من تراجع عالمي في المبيعات وضغوط شديدة من المنافسة الصينية.

الذكاء الاصطناعي: من تخصص ضيق إلى هيمنة شاملة

تحول الذكاء الاصطناعي إلى المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، مع استثمارات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تسلا".

هذا السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين غذّى موجة بناء ضخمة لمراكز البيانات حول العالم، ما أثر بشكل ملموس على البيئة واستهلاك الطاقة والمياه.

سياسات ترامب: دعم غير مسبوق من وادي السيليكون

شهدت السنوات الأخيرة اصطفافًا واضحًا لقيادات وادي السيليكون خلف دونالد ترامب، حيث شارك أبرزهم في حفلات تنصيبه وقدموا دعمًا ماليًا كبيرًا.

انعكس ذلك على تغييرات هيكلية، مثل إلغاء برامج التنوع والشمولية والتعاون مع السلطات في تشديد سياسات الهجرة، مقابل مزيد من التسهيلات التشريعية لصالح القطاع التقني.

حظر أستراليا: الأطفال خارج مواقع التواصل

في خطوة استثنائية، فرضت أستراليا حظرًا على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، رغم اعتراضات شركات التكنولوجيا. وأدى القرار إلى حرمان ملايين المراهقين من حساباتهم، في تجربة رقابية غير مسبوقة عالمياً.

غرائب وادي السيليكون: نهاية العالم في خطابات ثيل

وفي أكثر أخبار 2025 غرابة، أثار الملياردير بيتر ثيل جدلاً واسعًا بمحاضراته حول "ضد المسيح" ونهاية العالم، حيث ألقى سلسلة من الخطب الغامضة استقطبت رواد التكنولوجيا وأوساط الأكاديميين.

بهذا المشهد المتقلب، يتواصل التساؤل حول مستقبل التكنولوجيا وحدود نفوذها السياسي والاجتماعي والأخلاقي في السنوات المقبلة.

