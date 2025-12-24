مجموعة تعلن تسريب 86 مليون ملف موسيقي من "سبوتيفاي"

صرّحت المجموعة الناشطة بأنها تسعى لإنشاء "أرشيف دائم للموسيقى"، وتهدف إلى حماية التراث الموسيقي العالمي من مخاطر الضياع أو الدمار عبر نشر هذه الملفات بصيغة "تورنت". وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية الإرث الثقافي للبشرية"...

أعلنت مجموعة "أرشيف آنا" عن جمعها 86 مليون ملف موسيقي و256 مليون سجل بيانات وصفية من منصة "سبوتيفاي"، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى شركات التقنية والفنانين، وسط ترجيحات بأن التسريب قد يُستخدم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأكدت "سبوتيفاي"، التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم عالميًا، أنها رصدت حسابات "مشبوهة" وقامت بتعطيلها بعد كشف عمليات تجريف غير قانونية للبيانات وتجاوز الحماية الرقمية DRM للوصول إلى بعض الملفات الصوتية.

وأوضحت الشركة أن البيانات المسروقة لا تمثل كامل محتوى المنصة، لكنها تتضمن 99.6% من المواد التي يستمع إليها المستخدمون.

وصرّحت المجموعة الناشطة بأنها تسعى لإنشاء "أرشيف دائم للموسيقى"، وتهدف إلى حماية التراث الموسيقي العالمي من مخاطر الضياع أو الدمار عبر نشر هذه الملفات بصيغة "تورنت". وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية الإرث الثقافي للبشرية".

وحذّر خبراء حقوق النشر، مثل المؤلف إد نيوتن-ريكس، من أن هذه البيانات قد تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، في ظل تزايد توظيف المواد المقرصنة في هذا القطاع. ودعا إلى إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن مصادر بيانات التدريب الخاصة بها.

ويُذكّر الخبراء بأن مسألة حقوق النشر أصبحت نقطة اشتباك رئيسية بين الفنانين وشركات الذكاء الاصطناعي، مع تنامي اعتماد الأنظمة الجديدة على محتوى محمي دون إذن.

كما شهدت المملكة المتحدة احتجاجات واسعة من المبدعين ضد مقترحات حكومية قد تتيح استخدام أعمالهم في تدريب الذكاء الاصطناعي دون موافقة واضحة.

وأكدت "سبوتيفاي" تعزيز إجراءاتها لحماية البيانات بعد الحادثة، ومواصلة مراقبة أي نشاط مشبوه في المستقبل، في وقت تترقب الأوساط الثقافية والتقنية سياسات حكومية جديدة لتنظيم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر في العام المقبل.

