العصر الذهبي لاكتشاف الأنواع: تسارع وتيرة التعرف على التنوع البيولوجي

أظهرت دراسة حديثة أن وتيرة اكتشاف الأنواع الجديدة من الكائنات الحية تتسارع بشكل غير مسبوق، حيث يتم التعرف على أكثر من 16,000 نوع سنويًا.

ويشمل ذلك مجموعات متنوعة مثل النباتات والفطريات والحشرات، ما يشير إلى أن التنوع البيولوجي أكبر بكثير مما كان يُعتقد. ويؤكد الباحثون أهمية هذه الاكتشافات في حماية الأنواع وتطوير الطب والتكنولوجيا.

وقبل نحو ثلاثة قرون، بدأ العالم السويدي كارل لينيوس في تصنيف الكائنات الحية، واضعًا أسس علم التصنيف الحديث.

واليوم، يكشف بحث جديد من جامعة أريزونا نُشر في مجلة "ساينس أدفانسيس" أن وتيرة اكتشاف الأنواع الجديدة تتسارع بشكل غير مسبوق، حيث يتم التعرف على أكثر من 16,000 نوع جديد سنويًا، وهو أعلى معدل في التاريخ.

وأظهرت الدراسة أن هذا التسارع يشمل مجموعات متنوعة مثل النباتات والفطريات والعناكب والأسماك والبرمائيات، ما يشير إلى أن التنوع البيولوجي على كوكب الأرض أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وأكد البروفيسور جون وينز، كبير مؤلفي الدراسة، أن وتيرة الاكتشافات لم تتباطأ، بل تتزايد، وأن عدد الأنواع التي يتم وصفها سنويًا يفوق أي وقت مضى.

حلل الباحثون سجلات تصنيفية لنحو مليوني نوع، ووجدوا أنه بين عامي 2015 و2020 تم توثيق أكثر من 16,000 نوع جديد سنويًا، منها أكثر من 10,000 حيوان (معظمها من المفصليات والحشرات)، ونحو 2,500 نبات، وحوالي 2,000 فطر. كما أظهرت النتائج أن معدل اكتشاف الأنواع الجديدة يفوق بكثير معدل انقراضها، الذي يُقدر بنحو 10 أنواع سنويًا فقط.

وتشير التقديرات إلى وجود أعداد هائلة من الأنواع غير المكتشفة بعد، فقد يصل عدد أنواع الأسماك إلى 115,000 نوع، والبرمائيات إلى 41,000 نوع، مقارنة بما هو موصوف حاليًا. أما عدد الأنواع النباتية فقد يتجاوز نصف مليون نوع. ويؤكد الباحثون أن التقدم في التقنيات الجزيئية يساهم في اكتشاف أنواع يصعب تمييزها ظاهريًا، خاصة بين البكتيريا والفطريات.

ويشدد وينز على أهمية اكتشاف الأنواع الجديدة لحمايتها من الانقراض، إذ لا يمكن حماية نوع غير معروف علميًا. كما أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة في الطب والتكنولوجيا، حيث تُستخدم مركبات من الكائنات الحية في تطوير أدوية وعلاجات مبتكرة، وتلهم الطبيعة ابتكارات في المواد والتقنيات.

ويخطط الفريق البحثي لرسم خرائط لمناطق الاكتشافات الجديدة وتحديد الجهات الأكثر مساهمة في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن 15% من الأنواع المعروفة تم اكتشافها خلال العشرين عامًا الماضية فقط.

ويؤكد الباحثون أن كل اكتشاف جديد يقربنا من فهم وحماية التنوع البيولوجي الهائل على كوكب الأرض.