تحقيق في تصميم أبواب "تيسلا" بسبب صعوبة خروج الركّاب خلال الطوارئ

فتحت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقًا أوليًا في تصميم أبواب سيارات "تيسلا"، بعد تلقيها شكوى من أحد مالكي طراز "موديل 3" للعام 2022 حول صعوبة تحديد آلية الفتح اليدوية للأبواب أثناء الطوارئ، ما فاقم من خطورة وضعه خلال حادث أدى إلى تعطل النظام الكهربائي للسيارة.

وذكرت الإدارة، في بيان صدر في 23 كانون الأول/ديسمبر، أن الشكوى أوضحت أن آلية الفتح الميكانيكية كانت "مخفية وغير واضحة" ما جعل من الصعب الوصول إليها بسرعة عند الحاجة. وجاء فتح التحقيق عقب تقارير عدة سلطت الضوء على حوادث احترقت فيها سيارات "تيسلا" بينما تعذر على الركاب ورجال الإنقاذ فتح الأبواب يدويًا بعد تعطل النظام الكهربائي، إذ وثق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" وقوع "ما لا يقل عن 15 حالة وفاة" في مثل هذه الظروف.

وبينما لم ترد شركة "تيسلا" على طلبات التعليق من وسائل الإعلام، أشارت "بلومبيرغ" إلى تصريحات سابقة لمسؤول بالشركة أفاد فيها بأن "تيسلا" تعمل على إعادة تصميم نظام مقابض الأبواب لتحسين سلامة الركاب.

ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة مخططًا لآلية الفتح اليدوية قرب مفاتيح النوافذ، إلا أن الشكوى الأخيرة أكدت صعوبة التعرف عليها أثناء الحوادث.

وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور إلى أن المشتكي هو كيفن كلاوس، الذي نجا من حادث وحريق بسيارته بعد أن اضطر لكسر نافذة خلفية بمساعدة أحد المارة للخروج، كما أوضح في مقابلة تلفزيونية محلية بأتلانتا.

من المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق ما إذا كانت ستقبل الشكوى وتلزم "تيسلا" بإجراءات تصحيحية لضمان سلامة الركاب في حالات الطوارئ.