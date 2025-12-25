كتّاب بارزون يقاضون شركات الذكاء الاصطناعي بتهم انتهاك حقوق الملكية

تسلط هذه التطورات الضوء على أزمة أعمق تتعلق بندرة البيانات المتاحة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مع تسارع وتيرة تطويرها، ما قد يطرح تحديات مستقبلية في مواصلة تحسين جودة هذه النماذج وتوليد محتوى جديد...



رفعت مجموعة من الكتّاب الأميركيين، من بينهم الصحفي الشهير جون كاريرو مؤلف كتاب "باد بلود"، دعوى قضائية جديدة ضد كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، من بينها "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"آنثروبيك" و"ميتا" و"إكس إيه آي" و"بيربلكستي"، بتهمة استخدام نسخ مقرصنة من كتبهم في تدريب نماذجها اللغوية دون إذن أو تعويض عادل، وذلك بحسب تقرير لموقع "تيك كرانش".

وتأتي هذه الدعوى في سياق تصاعد المواجهات القانونية حول حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي، بعد سلسلة من القضايا المشابهة كان أبرزها دعوى ضد "آنثروبيك" التي أدينت بدفع غرامة قدرها 1.5 مليار دولار بسبب استخدام كتب مقرصنة، بينما اعتبر الكتّاب أن التعويض الذي حصلوا عليه لم يكن مرضيًا.

ويُشار إلى أن هذه هي أول قضية من نوعها تُرفع ضد "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك، وتعكس موجة متنامية من الاعتراضات على كيفية حصول شركات الذكاء الاصطناعي على بيانات التدريب. ويرفض المدعون تحويل القضية إلى دعوى جماعية، مؤكدين أن التسويات الجماعية تتيح للشركات الإفلات من المساءلة بسرعة.

في المقابل، أنكرت شركة "بيربلكستي" استخدامها للكتب في تدريب نماذجها، فيما لم تصدر الشركات الأخرى المتهمة أي بيانات رسمية حتى الآن. ويتولى المحامي كايل روش القضية الجديدة، وهو نفسه الذي مثّل الكتّاب في قضايا سابقة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على أزمة أعمق تتعلق بندرة البيانات المتاحة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مع تسارع وتيرة تطويرها، ما قد يطرح تحديات مستقبلية في مواصلة تحسين جودة هذه النماذج وتوليد محتوى جديد.

