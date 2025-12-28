رقاقة متناهية الصغر قد تغيّر مستقبل الحوسبة الكمومية

طور باحثون جهازًا بصريًا متناهي الصغر يتحكم بدقة في الضوء الليزري، ما يمهد الطريق لحواسيب كمومية أكثر كفاءة وقابلة للتوسع. يعتمد الجهاز على تقنيات تصنيع الرقائق الإلكترونية الحديثة، ويستهلك طاقة أقل بكثير من الأجهزة التقليدية...

حقق باحثون تقدمًا كبيرًا في مجال الحوسبة الكمومية من خلال تطوير جهاز بصري أصغر بنحو 100 مرة من عرض شعرة الإنسان، قادر على التحكم الدقيق في الضوء الليزري.

ونُشرت نتائج البحث في مجلة ""Nature Communications، حيث استعرض الفريق جهازًا جديدًا لتعديل طور الضوء، يُعد أساسيًا لتشغيل الحواسيب الكمومية المستقبلية التي قد تعتمد على آلاف أو ملايين الكيوبتات.

وما يميز هذا الجهاز ليس حجمه فقط، بل أيضًا إمكانية تصنيعه باستخدام تقنيات إنتاج الرقائق الإلكترونية الحديثة، ما يجعله قابلًا للتصنيع على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة.

وقاد البحث جيك فريدمان، طالب دكتوراه في قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية والطاقة، بالتعاون مع البروفيسور مات آيشنفيلد وفريق من مختبرات سانديا الوطنية.

ويعتمد الجهاز على اهتزازات بترددات ميكروويف عالية جدًا، تتيح له التحكم في الضوء الليزري بدقة فائقة، ما يمكّنه من توليد ترددات ليزرية جديدة ومستقرة وفعالة.

وتُعد هذه القدرة ضرورية ليس فقط للحوسبة الكمومية، بل أيضًا لمجالات ناشئة مثل الاستشعار الكمومي والشبكات الكمومية.

وتستخدم بعض تصاميم الحواسيب الكمومية الحديثة ذرات أو أيونات محاصرة كوحدات تخزين ومعالجة للمعلومات، حيث يتطلب التحكم بها ليزرات دقيقة للغاية. حاليًا، تعتمد هذه الأنظمة على أجهزة كبيرة تستهلك طاقة عالية، ما يحد من إمكانية التوسع.

أما الجهاز الجديد فيوفر نفس الدقة مع استهلاك طاقة أقل بنحو 80 مرة، ما يقلل من الحرارة ويسمح بتجميع المزيد من القنوات الضوئية على شريحة واحدة.

وتم تصنيع الجهاز بالكامل في منشأة تصنيع متقدمة باستخدام تقنيات "CMOS"، وهي نفس التقنيات المستخدمة في إنتاج الشرائح الإلكترونية الحديثة، ما يتيح إنتاج آلاف أو ملايين النسخ المتطابقة اللازمة للحوسبة الكمومية واسعة النطاق.

ويعمل الفريق حاليًا على تطوير دوائر فوتونية متكاملة تجمع بين توليد الترددات والترشيح وتشكيل النبضات على شريحة واحدة، ويخططون لاختبار هذه الشرائح في حواسيب كمومية متقدمة بالتعاون مع شركات متخصصة.

وقد حصل المشروع على دعم من وزارة الطاقة الأميركية ضمن برنامج مسرّع الأنظمة الكمومية.