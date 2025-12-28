"آبل" تستأنف حكمًا بتعويض البريطانيين 1.5 مليار جنيه بسبب عمولات متجر التطبيقات

تعكس هذه القضايا الجماعية، التي باتت أكثر شيوعًا في بريطانيا، اتجاها متصاعدًا للمطالبة بالعدالة الرقمية وإعادة التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات التقنية الكبرى....

تسعى شركة "آبل" للطعن في حكم قضائي بريطاني تاريخي يُلزمها بدفع تعويضات تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني لصالح ملايين المستهلكين في المملكة المتحدة، بعد أن قضت المحكمة بأنها فرضت عمولات مبالغ فيها على مستخدمي متجر التطبيقات (App Store) بين 2015 و2024.

وقدمت الشركة طلب استئناف للحكم الذي اعتبره نشطاء "بداية تحول كبير في مواجهة عمالقة التكنولوجيا".

ويعد هذا الحكم واحدًا من عدة دعاوى جماعية مرفوعة ضد "آبل" وغوغل، يطالب فيها المستهلكون والمطورون والشركات الصغيرة بتعويضات إجمالية تفوق 6 مليارات جنيه.

واستند الحكم إلى أن "آبل" كانت تتقاضى عمولة تصل إلى 30% على التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات، في حين يجب ألا تتجاوز 17.5% و10% على التوالي، بحسب قرار محكمة المنافسة.

وإذا فشل الاستئناف، سيكون بإمكان كل شخص في المملكة المتحدة اشترى تطبيقات أو خدمات عبر متجر "آبل" خلال تلك الفترة المطالبة بتعويض.

وأشارت البروفيسورة رايتشل كِنت من جامعة كينغز كولدج لندن، التي ربحت القضية لصالح 36 مليون مستهلك بريطاني، إلى أن هذه الأحكام تمثل نقطة تحول في وعي المستهلكين بأضرار هيمنة عمالقة التكنولوجيا على حياتهم الرقمية وتكاليفها المالية.

وتواجه "آبل" أيضًا دعاوى بشأن خدمات "آي كلاود" (iCloud) التي يُتهم فيها النظام بحبس المستخدمين داخل منظومة "آبل" وفرض رسوم مرتفعة.

فيما يلاحق غوغل دعاوى مشابهة تتعلق بتقاضي عمولات مبالغ فيها من المطورين والمستخدمين عبر متجر "غوغل بلاي".

من جهتها، أكدت "آبل" رفضها للحكم، مشددة على أن أغلب التطبيقات تخضع لعمولة 15% فقط، وأن متجرها ساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي البريطاني.

أما "غوغل"، فقد دافعت عن نظامها معتبرة أن رسومها الأقل تعزز المنافسة وتمنح المستخدمين حرية أكبر في الاختيار.

وتعكس هذه القضايا الجماعية، التي باتت أكثر شيوعًا في بريطانيا، اتجاها متصاعدًا للمطالبة بالعدالة الرقمية وإعادة التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات التقنية الكبرى.

